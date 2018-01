Tiết lộ lý do Hoàng My vắng mặt trên ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ

Trước thềm đêm thi Chung kết quan trọng, ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 tổ chức buổi họp báo công bố những thông tin quan trọng.

Tại họp báo, BTC chia sẻ danh sách những thành viên thuộc hội đồng ban giám khảo gồm 6 thành viên, đều là những gương mặt nổi tiếng trong làng thời trang, nghệ thuật Việt Nam: Hiệu trưởng trường John Robert Powers – bà Xuân Trang, tiến sĩ – bác sĩ Lê Diệp Linh, MC Phan Anh, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng và NTK Thuận Việt.

Điều đáng chú ý là sự vắng mặt của Á hậu Hoàng My và Hương Giang, thay vào đó là Hoa hậu Mai Phương Thúy và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza - giám khảo khách mời quốc tế.

Lý do vắng mặt của Á hậu Hoàng My trên ghế giám khảo đêm Chung kết bị nhiều người cho rằng sau phát ngôn "gây bão", so sánh thiệt hại gây ra cho Hoa hậu còn lớn hơn thiệt hại do bão lũ gây ra cho người dân Nha Trang, cô không được đảm nhận vai trò quan trọng này nữa.

Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Nhật - Trưởng BTC cuộc thi cho biết, lịch trình của đêm Chung kết cuộc thi thay đổi từ tháng 12/2017 sang tháng 1/2018 nên cả Hoàng My lẫn Hương Giang đều không thể tiếp tục tham gia cuộc thi bởi có những lịch trình công việc lập ra từ trước đó rất lâu phải thực hiện "chứ không phải vì lý do nào khác", ông Nhật nói.

Ngoài ra, sẽ có công ty uy tín giám sát và theo dõi toàn bộ quy trình chấm thi, đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho tất cả các thí sinh.

Mai Phương Thúy thay thế Hoàng My.

Bên cạnh đó, BTC cho biết nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức Miss Universe tại Việt Nam (2008 – 2018) tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam quyết định mời “Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử” – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza, bà Paula Shugart – Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, ông Shawn Clain - Business Director (giám đốc kinh doanh) của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới về Việt Nam để tham dự sự kiện quan trọng này.

Ban tổ chức công bố thêm giải thưởng chính thức dành cho tân Hoa hậu như quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018, vương miện danh giá Empower trị giá 2,7 tỉ đồng, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trao quyền, gửi gắm những hoài bão, niềm tin cho thế hệ trẻ được toả sáng. Trong khi đó, 2 Á hậu sẽ nhận được vương miện Tiara - đây được xem như điểm mới của cuộc thi năm nay.

