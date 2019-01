Tóc Tiên phô đường cong nóng bỏng, tích cực tập luyện tại sân vận động

Chuẩn bị cho đêm nhạc cuối trong chuỗi đại tiệc âm nhạc và công nghệ “Luôn lắng nghe, luôn vì Bạn”, Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Bảo Anh đã có mặt sớm tập duyệt chương trình để mang đến những tiết mục âm nhạc đáp ứng thị hiếu và mãn nhãn cho khán giả Hà Thành. Trước giờ G, trong thời tiết trời se lạnh, dàn sao Việt tất bật tập dượt cho đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 19/1/2019. Hà Anh Tuấn xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch. Thừa kinh nghiệm sân khấu và đã chinh phục người yêu nhạc với chất giọng ấm áp trong nhiều năm qua, nhưng nam ca sĩ vẫn tập trung cao độ cho 3 ca khúc mình sẽ trình diễn. Với vai trò mở màn chương trình, màn tập luyện của Tóc Tiên kéo dài hơn cả dự tính, cô chăm chỉ luyện tập cùng vũ đoàn. Do tổ chức tại sân vận động lớn, ca sĩ và êkip chú ý từng chi tiết nhỏ về nhịp điệu. Cô chủ động nhờ bộ phận âm thanh điều chỉnh micro đến khi mình cảm thấy hài lòng nhất. Tóc Tiên diện trang phục gợi cảm khoe đường cong và phong cách chuyên nghiệp. Người đẹp mang đến cho những người có mặt cảm giác như đang biểu diễn chính thức trước hàng ngàn khán giả. Nhiều nghệ sĩ khác như Bích Phương, Bảo Anh, nhóm nhạc SGO48… cũng lần lượt có mặt để khớp nhạc và sân khấu. Chương trình có sự tham gia của 7 ca sĩ và nhóm nhạc SGO48, trình diễn 24 tiết mục âm nhạc. Ngoài thể hiện các bản hit đã làm nên tên tuổi của mình như Tháng tư là lời nói dối của em, Hold me tonight, Người đừng lặng im, Sống xa anh chẳng dễ dàng, Bùa yêu,... các nghệ sĩ còn tặng fan những bản mash-up một số ca khúc hot trên nền nhạc sôi động. Đêm nhạc sẽ chính thứcdiễn ra vào tối 19/1 tại sân vận động Mỹ Đình với sức chứa hàng chục nghìn người. “Khán giả sẽ có dịp khuấy đảo bầu không khí se lạnh ở Hà Nội bằng những món quà tinh thần đặc sắc.” Ban tổ chức chia sẻ thêm. Theo ban tổ chức, món quà đặc biệt trong đêm nhạc là màn kết hợp giọng hát của ca sĩ với trình diễn công nghệ Hologram, đòi hỏi sự nhịp nhàng giữa giọng ca và kỹ thuật trình chiếu. Do đó, đội ngũ nhân viên cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ nghệ sĩ, nhằm đem đến cho khán giả màn trình diễn ấn tượng.

