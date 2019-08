Trường Giang “đứng hình” với “độ mặn” của Gil Lê tại Người bí ẩn

Đến với tập 15 chương trình “Người bí ẩn” tuần này chính là bộ ba khách mời Gil Lê, Ái Phương và Will. Sau bao lần biến hóa tại chương trình, chị Bảy Hương (Việt Hương) vẫn tiếp tục với đam mê “biến hóa thần sầu” khi xuất hiện trong tập 15. Đặc biệt lần này, chị Bảy Hương đã rủ rê thành công ông bầu Trấn Thành để cùng mình hóa thân thành hai nhân vật trong “Aladdin và cây đèn thần”.

Trấn Thành - Việt Hương hóa thân thành nhân vật trong“Aladdin và cây đèn thần”.

Dù đã trải qua cùng nhau suốt 14 tập phát sóng nhưng MC Trường Giang luôn chớp lấy cơ hội dìm hàng đàn chị Việt Hương. Nghe đàn chị hết lời về khả năng xin gì được nấy của thần đèn, nam MC liền cho rằng ”Có cái cao là ổng không cho được nha”. Mặc lời chặt chém của đàn em, chị Bảy Hương vẫn tự tin giới thiệu ông thần đèn với thân hình đuông dừa có 1-0-2 đến với sân khấu “Người bí ẩn”.

Vì đã nhận lời chị Bảy Hương, Trấn Thành đành phải diễn cho tròn vai và “búng” hết mình ra sân khấu. Trước những đòi hỏi quá sức của chị Bảy Hương khi muốn được đẹp hơn, cao hơn và hát hay. Thần đèn Trấn Thành vì không muốn vi phạm quy tắc riêng nên đành thỏa thuận biến ra những phiên bản như mong muốn của đàn chị để Việt Hương tự tay đào tạo.

Xuất hiện cực ngầu tại chương trình, Gil Lê, Ái Phương và Will khiến Trấn Thành, Việt Hương phải ghen tị với nhan sắc của đội khách. Không những thế, đội khách còn khoe ngay thế mạnh ca hát khi Ái Phương thể hiện một đoạn trong ca khúc “A whole new world”. Đam mê ca hát lại còn gặp trúng bài yêu thích khiến Trấn Thành không thể bỏ qua mà ngay lập tức song ca cùng Ái Phương.

Gil Lê, Ái Phương và Will xuất hiện tại chương trình.

Nhưng nhọ thay cho đuông dừa Trấn Thành, vì lỡ quên lời mà bị Việt Hương chê “bung miếng lạt nhách”, còn Will thì xỉa xói: "Em nhìn cái miệng ông thần đèn, em mệt quá chị!”. Quyết lấy lại hình ảnh của đội nhà, Trấn Thành liền nhắc khéo: "Từ đây đến cuối giờ, ba đứa chơi cho đàng hoàng, đứa nào mà vô duyên nữa ta biến lại vô cây đèn”. Nhưng không được lâu, vì Will lỡ miệng “khen” trang phục của các người bí ẩn ở vòng đầu tiên của chương trình mà nhận ngay lại một bài phân tích trang phục của đội nhà Việt Hương. Nữ nghệ sĩ đặc biệt ấn tượng với gu thời trang “thợ điện” của Gil Lê khi xuất hiện tại “Người bí ẩn”.

Ngoài ra, Gil Lê còn thể hiện “độ mặn” của mình khiến MC Trường Giang đỡ không nổi khi đặt câu hỏi tại vòng thi “Ai là người biểu diễn đàn nhị kết hợp EDM?”. Không riêng Gil Lê, nữ ca sĩ Ái Phương cũng đặc biệt gây chú ý khi nhận được lời tỏ tình từ anh chàng người bí ẩn được cho là nhân viên thợ điện cấp dưới của Gil Lê tại đây./.