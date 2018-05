Trương Ngọc Ánh tiếp tục vào vai đả nữ trong dự án phim mới

Sau thời gian dài chuẩn bị, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức công bố sẽ thực hiện dự án phim hành động “The Target – Mục tiêu chết” sẽ được bấm máy tại Mỹ, Nga và Việt Nam. Bộ phim sẽ do ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới Cung Lê làm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và đóng vai nam chính. Chú thích ảnh “The Target - Mục tiêu chết” xoay quanh câu chuyện về hai điệp viên ưu tú người Việt là Mạnh (Cung Lê) và An (Trương Ngọc Ánh) thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ. Trong lần thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài, Mạnh và An phải đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á, buộc phải đưa ra những quyệt định sinh tử. Cũng kể từ đây, Mạnh và An bất đắc dĩ lọt vô tầm ngắm của bọn tội phạm, và nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, Mạnh và An vừa phải thoát khỏi cuộc truy sát khốc liệt, vừa đấu tranh phá án và vô tình trở thành những “mục tiêu chết”. Cung Lê và Trương Ngọc Ánh chính thức lộ diện trên sân khấu chính để giới thiệu dự án “The Target - Mục tiêu chết”. Cùng mặc trang phục đôi đầy khỏe khoắn, cặp đôi màn ảnh mới lần lượt bật mí những thông tin thú vị trong lần đầu làm việc chung. Về cơ duyên hợp tác đặc biệt này, nhà sản xuất – diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết chị đã theo dõi hành trình võ thuật và nghệ thuật của Cung Lê từ rất lâu, nhưng phải tới 2018 hai người mới có cơ hội hợp tác trong dự án quan trọng này. Ngoài phần giao lưu, Cung Lê cũng tự tin thể hiện những pha hành động và võ thuật điêu luyện trước sự cổ vũ nhiệt tình của Trương Ngọc Ánh cùng đông đảo các nghệ sĩ tham gia sự kiện. “The Target – Mục tiêu chết” dự kiến bấm máy vào tháng 7/2018 với bối cảnh được trải dài từ Việt Nam, Nga, Mỹ… ...với sự xuất hiện hùng hậu của các ngôi sao điện ảnh quốc tế. Bộ phim dự kiến được công chiếu vào mùa hè 2019./.

