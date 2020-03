Trương Quỳnh Anh đẹp tựa nữ thần trong bộ ảnh ngọt ngào mừng 8/3

Dù vậy, Trương Quỳnh Anh cho biết, trong thâm tâm cô, “nữ quyền” không phải là khái niệm về hình tượng những người phụ nữ quá gai góc, đanh thép và lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra can đảm để đương đầu với mọi sóng gió bủa vây.

Dù vậy, Trương Quỳnh Anh cho biết, trong thâm tâm cô, “nữ quyền” không phải là khái niệm về hình tượng những người phụ nữ quá gai góc, đanh thép và lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra can đảm để đương đầu với mọi sóng gió bủa vây.