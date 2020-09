Trương Thị May dâng 1000 quyển kinh Phật mùa Vu Lan

Mùa Vu Lan năm nay rơi vào thời điểm dịch Covid-19 gây nhiều tổn thất cho mọi người, một số hoạt động cộng đồng cũng hạn chế để bảo đảm sức khỏe và tránh lây lan. Chính vì vậy, Trương Thị May cùng gia đình cũng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ, luôn đeo khẩu trang và rửa tay tại các hoạt động đông người.

Năm nay, Trương Thị May và gia đình đã tham gia cúng chay tăng tại chùa, Quan âm tu viện tỉnh đồng Nai, phóng sinh thả cá, chim và đặc biệt là “ấn tống” 1000 quyển kinh nhật tụng. Cúng gạo Đây là những hoạt động ý nghĩa của Phật tử trong mùa Vu Lan này.

Cô cho biết: “Đây là dịp để Trương Thị May báo hiếu đến ông bà, cha mẹ, đấng sinh thành nhiều kiếp và hiện tại đã nuôi dạy và yêu thương May. May cũng mong muốn những việc làm của mình cũng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hãy yêu thương gia đình, có hiếu với ông bà, cha mẹ. Không chỉ vào dịp Vu Lan mà là luôn luôn trong đời sống hằng ngày".

Trương Thị May phóng sinh thả cá, chim...

Gắn liền với hoạt động của Trương Thị May hơn 10 năm qua trong showbiz là hình ảnh người mẹ luôn cùng cô trong mọi nẻo đường. Người soi sáng và dẫn lối cho cô có được nhiều thành tựu trong hoạt động nghệ thuật. Ở lĩnh vực tôn giáo, Trương Thị May và mẹ là những “Phật tử” tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trước đó, Trương Thị May còn được trao giải thưởng “Người con của Phật” bởi rất nhiều đóng góp cho Phật giáo bằng những việc làm đầy ý nghĩa.

Trương Thị May còn là người đẹp showbiz Việt hiếm hoi ăn chay trường Hơn 20 năm. Năm 2014 cô được PETA châu Á vinh danh là Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. Mặc dù ăn chay trường nhưng Trương Thị May vẫn sở hữu vóc dáng đẹp và gương mặt đầy khả ái. Cô còn là một diễn viên đầy thực lực gặt hái được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá bên cạnh là một người mẫu hàng đầu trong showbiz Việt suốt hàng chục năm qua./.