Trương Thị May đặt niềm tin lớn vào dàn “nam thần” Mister Vietnam 2019

Trương Thị May nằm trong số các giám khảo chính thức của cuộc thi Mister Vietnam 2019. Không chỉ tham gia tìm kiếm các gương mặt xuất sắc khu vực phía Nam, cô cũng sẽ ngồi vào thành phần ban cố vấn và giám khảo "cầm cân nảy mực" trong vòng chung kết, giúp tìm kiếm và chọn lựa những "mỹ nam" hoàn hảo để đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế dành cho nam.

Trong buổi lễ công bố Mister Vietnam 2019 vừa diễn ra chiều qua tại TPHCM, Trương Thị May xuất hiện rực rỡ với bộ trang phục màu cam tươi tắn.

Nhận định về dàn thí sinh năm nay, Trương Thị May đánh giá cao các bạn về sự đầu tư trong việc rèn luyện sắc vóc, trình độ, học vấn kiến thức.

" May đặt niềm tin rất lớn vào dàn nam thần của cuộc thi vì các bạn không chỉ sở hữu body nóng bỏng, rắn rỏi mà còn csở hữu nhiều tài năng.

Việc lựa chọn gương mặt xứng đáng nhất thật sự sẽ rất khó khăn và May tin người chiến thắng sẽ đủ khả năng tham gia và đạt thành tích tốt tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. "

Trương Thị May cũng tiết lộ không phải chỉ có các cuộc thi dành cho nữ giới, ngay cả các cuộc thi dành cho nam giới cũng có "muôn hình vạn trạng", nhiều câu chuyện phía sau hậu trường.

