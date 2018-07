Trương Thị May diện áo dài thướt tha dự Gương mặt Nữ sinh áo dài

Trương Thị May là một trong những khách mời đặc biệt được mời trong đêm chung kết và trao giải cuộc thi “Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh Áo dài 2018” với chủ đề “Tôi yêu Áo dài”. Là 1 trong những thành viên BGK, Trương Thị May ngay khi xuất hiện đã tạo được sự chú ý bởi vẻ đẹp mặn mà trong tà áo dài thướt tha. Cô kết hợp cùng cách make up tô điểm những lợi thế của vẻ đẹp khuôn mặt và phong thái quý cô sang trọng trong suốt thời lượng chương trình. Trương Thị May nhanh chóng nhận được sự chú ý và khen ngợi của khán giả khi ngồi ghế nóng của cuộc thi. Trương Thị May đã cùng các thành viên BGK khác gồm Diễn viên, giảng viên Thiết kế thời trang – Midu, nhiếp ảnh gia – Quốc Huy, nhà văn – MC Tùng Leo và Nhà báo Lý Minh Tùng tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất. Kết quả, danh diệu Quán quân Gương mặt Nữ sinh Áo dài 2018 đã thuộc về Đoàn Thiên Ân, sinh năm 2000, học trường Trung học Phổ thông Thủ Thiêm, TPHCM. Thiên Ân đã vượt qua 20 thí sinh trong vòng chung kết. Ngắm một số hình ảnh của Trương Thị May tại sự kiện:

