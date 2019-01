Trương Thị May hào hứng nghịch tuyết, khám phá xứ cờ hoa cùng mẹ

PC_Article_AfterShare_1

Trong chuyến đến Mỹ mới đây, Trương Thị May đã rất vui mừng bởi thời điểm cô qua đúng ngay khoảng thời gian mùa đông với tuyết rơi trắng xóa.

Tuy không phải là lần đầu tiên thấy tuyết nhưng Á hậu vẫn phấn khích và hào hứng khi được sống với không khí, thời tiết như vậy.

Đi cùng cô trong chuyến đi là mẹ của cô. Trương Thị May từng nhiều lần khẳng định trong các bài phỏng vấn rằng, mẹ không chỉ là "bà bầu", là quản lý mà còn là người bạn, người thân thiết nhất của cô.

Á hậu Trương Thị May hào hứng "nghịch" tuyết.

Không quá khó để bắt gặp hình ảnh hai mẹ con Trương Thị May luôn xuất hiện cùng nhau "như hình với bóng" tại các sự kiện, trong các chuyến đi công tác hoặc thậm chí trong các hoạt động thư giãn, giải trí của Trương Thị May.

"Với May, mẹ là người bạn tuyệt vời, rất tâm lý và hiểu May rõ hơn ai hết. Có mẹ bên cạnh lúc nào May cũng cảm thấy yên tâm. May thật lòng chỉ muốn ở mãi bên cạnh mẹ và mong mẹ luôn sống vui sống khỏe" - Trương Thị May tâm sự.

Ngay cả trong lần sang Mỹ này, Trương Thị May cũng rủ mẹ cùng đi. Cả hai mẹ con đã tranh thủ dành nhiều thời gian cafe, trò chuyện và thư giãn sau một năm nhiều bận rộn.

Trương Thị May và mẹ.

Năm vừa qua có thể nói là một năm khá sôi nổi của Trương Thị May khi cô liên tục xuất hiện trong các sự kiện thời trang đình đám, được mời tham gia nhiều sự kiện của các nhãn hàng và đặc biệt có cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau để góp mặt vào nhiều hoạt động chính trị, văn hóa lẫn giải trí ý nghĩa.

Năm 2018 cũng đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của Trương Thị May - hành trình 1 thập kỷ với nhiều vui buồn mà theo May, điều cô trân quý nhất chính là sự yêu thương và đồng hành của khán giả dành cho mình suốt thời gian dài vừa qua đã tạo động lực để cô luôn cố gắng chuyên nghiệp trong mọi hoạt động và muốn làm mới mình trong mắt công chúng./.