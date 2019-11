Trương Thị May hoá thân thành Trưng Trắc chụp ảnh gây quỹ từ thiện

Lấy cảm hứng từ Hai Bà Trưng được coi là những người nữ anh hùng trong lịch sử Việt Nam. Tình chị em của họ là hiện thân của tình yêu và lòng can đảm, sự kiên cường và tự do. Họ đã anh hùng lãnh đạo phong trào kháng chiến đầu tiên chống quân xâm lược cho đến phút cuối đã cùng gieo mình xuống dòng sông Hát, cùng nhau chọn cái chết thay vì chịu khuất phục.

Trong bộ ảnh vừa thực hiện, Trương Thị May diện áo dài trắng hoá thân thành Trưng Trắc, Như Vân là Trưng Nhị, cả hai chụp ảnh cùng Voi.

Gương mặt mang vẻ đẹp truyền thống của Trương Thị May không chỉ gây thiện cảm mà còn “ám ảnh” người nhìn, vì cô đã hoá thân một cách trọn vẹn vào nhân vật nữ anh hùng Trưng Trắc.

Để lại ấn tượng trong bộ ảnh này là hình ảnh chú voi ẫm Trương Thị May, hay cô nằm dưới chân voi khóc than và đội tang cho chồng, hiện lên những hy sinh đau thương mà người phụ nữ thời xưa phải cam chịu.

Lý do Trương Thị Mây được mời vào bộ ảnh ý nghĩa này, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cho biết: “ Vì nguỡ ng mộ Trương Thị May có mái tóc thề bóng đen dài, có tinh thần thiện nguyện cao, song hành với cô còn có mẹ một người phụ nữ vĩ đại vừa làm mẹ và nhà quản lý rất chuyên nghiệp. Hình ảnh của Trương Thị May rất phù hợp với tinh thần của bộ ảnh, tôi mời Trương Thị Mây vào vai Trưng Trắc và được cô giới thiệu Nguyễn Đình Như Vân vào vai Trưng Nhị, rất đặc biệt là hai bạn có khuôn mặt hao hao nhau”.