Tuấn Hưng lái siêu xe 16 tỷ, gặp sự cố giữa đêm

Tuấn Hưng vừa "dở khóc dở cười" chia sẻ với khán giả khi chiếc siêu xe 16 tỷ của anh gặp sự cố trên đường. Theo đó, trên đường đi diễn từ Thanh Hóa về thủ đô Hà Nội, Tuấn Hưng cầm lái ngang qua một con đường nhỏ nhưng không hiểu sao trên đường có khá nhiều đá "như trên trời rơi xuống".

"Né cục này trúng cực khác và sợ mất lái nguy hiểm nên giữ thẳng tay và thế là màn hình báo lốp xe xịt", giọng ca Nắm lấy tay anh kể lại và may mắn xe có chế độ tự cân bằng nên nam ca sĩ có thể tấp vào lề đường an toàn, không xảy ra tai nạn nào. "Đêm hôm không may mà đâm trúng rất nguy hiểm", Tuấn Hưng chia sẻ.

Sau khi gặp sự cố, bánh bên trái của siêu xe 16 tỷ bị nổ. Tuấn Hưng thở phào nhẹ nhõm vì không xảy ra tai nạn nhưng cũng "khẩn cầu" người dân không nên vứt đá xuống đường, dễ gây tai nạn cho xe cộ.

Siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng được đưa về trạm sửa chữa.

Được biết, chiếc siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng thuộc thương hiệu xe sang Ferrari, cụ thể là Ferrari 488 GTB màu đỏ có giá khoảng 14 tỷ, về Việt Nam cộng thêm thuế phí nên giá lên đến khoảng 16 - 17 tỷ đồng. Mẫu xe này hoạt động khá mạnh mẽ khi sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít và có thể sản sinh công suất tối đa là 661 mã lực với mô-men xoắn cực đại 760 Nm.

Chiếc xe này được nam ca sĩ và mẹ bay từ Hà Nội vào TP.HCM để xem kĩ trước khi mua. Kể từ sau khi sắm Ferrari 488 GTB, anh thường xuyên tự lái đi diễn hoặc đưa đón vợ con.

Bên cạnh mẫu xe gần 20 tỷ đồng này, vợ chồng Tuấn Hưng còn sở hữu nhiều mẫu xe tiền tỷ khác như BMW X6, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz S400, Mercedes-Benz C300 AMG... khiến cư dân mạng choáng váng nhưng cũng rất ghen tị vì độ "chịu chơi" của anh. Vì vậy, Tuấn Hưng nằm trong top những ca sĩ hiếm hoi tậu siêu xe tiền tỷ ở thời điểm hiện tại./.

