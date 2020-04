Tuấn Trần ra MV “Cô Vi đi ra” kể chuyện hài hước ở nhà phòng dịch

Khi tinh thần phòng chống Covid-19 được mọi người nâng cao, nhiều nghệ sĩ cũng góp sức bằng các sản phẩm âm nhạc của mình để đẩy lùi dịch bệnh. Nam diễn viên Tuấn Trần cũng hòa vào không khí chung đó và mang đến ca khúc “Cô Vi đi ra” (Diệt cô Vy) đầy hài hước, được viết lại từ ca khúc “21 ngày yêu” của anh.

Cùng với những Min, Erik, Đạt G, AMEE, nam ca sĩ – diễn viên Tuấn Trần hòa vào phong trào hát cổ động phòng chống dịch Covid-19 với ca khúc “Cô Vi Đi Ra”. Trong số các ca khúc của Tuấn Trần, “21 Ngày Yêu” có giai điệu vui tươi, tiết tấu nhanh nên được anh chọn để “cải biên” thành phiên bản chống dịch. Với giai điệu tươi vui, dễ nhớ, phiên bản chống dịch Covid-19 của ca khúc này sẽ góp thêm tinh thần tích cực cho mọi người. Trong bài, Tuấn Trần còn khéo léo đưa cả số điện thoại đường dây nóng 19009095 của Bộ Y tế để thực hiện khai báo nếu phát hiện tình trạng nghi nhiễm.

Nội dung bài hát ngoài thông tin đến mọi người tình hình dịch bệnh bùng phát và kêu gọi mọi người về nhà thì còn gợi ý rất nhiều những hoạt động để tăng cường sức khỏe như uống nước, tập thể dục, chăm rửa tay, đeo khẩu trang khi cần ra ngoài. Ca khúc còn nhắn gửi mọi người, nếu thấy có những biểu hiện sức khỏe liên quan đến dịch Covid-19 như Bộ Y tế đã hướng dẫn thì cần khai báo trung thực, cùng nhau hỗ trợ các cơ quan để ngừa lây nhiễm.

Dành thời gian cho những điều tích cực như đọc sách, quay vlog, tập thể thao là những cách để Tuấn Trần thư giãn tại nhà trong thời điểm này. Anh chia sẻ: “Tuấn ở nhà giết thời gian bằng tự làm một phòng tập gym, từ trang trí đến set up máy móc. Coi như thỏa mãn đam mê thể thao tại gia. Ngoài ra, mình còn dành thời gian để đọc kịch bản nữa. Phim Tuấn bị dời vì dịch bệnh nên mình muốn chuẩn bị tốt hơn. Ngoài ra, Tuấn tập trung vào việc hoàn thiện hai kịch bản của phim do mình sản xuất. Thật ra công tác tiền kỳ trước khi bấm máy rất nhiều thứ phải lo cho chu toàn. Nên đây cũng là thời gian mình chậm lại, chuẩn bị kỹ hơn. Tất nhiên mọi việc đều làm online để giữ an toàn sức khỏe cho mọi người”./.