Tường Linh vào top được yêu thích nhất tại Hoa hậu Liên lục địa

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp The Great Pageant Community đã được xác nhận trở thành đối tác truyền thông chính thức với vai trò là cổng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất của Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2017. Với sự hợp tác này, người chiến thắng phần bình chọn trên trang web chính thức của The Great Pageant Community sẽ được đặc cách vào top bán kết của cuộc thi năm nay. Các fan trên khắp thế giới có thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích để giúp họ tiến gần hơn đến vương miện của cuộc thi. Tính đến 22h00 ngày 21/12/2017, đại diện Việt Nam là Tường Linh đang tạm nằm trong Top 5 thí sinh được yêu thích nhất. Cô xếp với vị trí thứ 4 cùng tổng cộng 350.990 lượt vote. Tường Linh xếp sau các đại diện đến từ Paraguay (484.813), Brazil (419.337) và Sri Lanka (382.082). Theo sau sát nút Tường Linh là nhiều gương mặt sáng giá khác của cuộc thi đến từ Venezuela, Indonesia, Philippines, Ấn Độ… Phần bình chọn kéo dài đến hết ngày 23/1/2018. Được tổ chức lần đầu vào năm 1971, Miss Intercontinental đến nay đã trải qua 46 lần tổ chức, trở thành cuộc thi nhan sắc quốc có “thâm niên” lâu thứ 4 chỉ sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế. Đêm chung kết Miss Intercontinental 2017 sẽ diễn ra vào đêm ngày 25/01/2018 tại thành phố biển Hurghada, Ai Cập, với sự tham gia của hơn 70 thí sinh đến từ khắp thế giới. Năm 2015, đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental là Hà Thu đã xuất sắc lọt vào Top 14 chung cuộc cùng giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả quốc tế bình chọn. Năm nay, đại diện Việt Nam là Tường Linh vẫn đang chuẩn bị mọi thử chỉn chu nhất để có thể sẵn sàng bước ra đấu trường nhan sắc lớn – Miss Intercontinental 2017. Ngoài các hoạt động rèn luyện và nâng cao kỷ năng, người đẹp vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động khác của làng giải trí như vào vai chính trong MV mới nhất của nam ca sĩ Chi Dân. Trong hôm nay (23/12), Tường Linh cùng một số anh chị nghệ sĩ có chuyến viếng thăm các bé trường khuyết tật Hy Vọng. Tại đây, Tường Linh sẽ có những chia sẻ, thăm hỏi và tặng quà cho các em nhân mùa Noel về./.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp The Great Pageant Community đã được xác nhận trở thành đối tác truyền thông chính thức với vai trò là cổng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất của Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2017. Với sự hợp tác này, người chiến thắng phần bình chọn trên trang web chính thức của The Great Pageant Community sẽ được đặc cách vào top bán kết của cuộc thi năm nay. Các fan trên khắp thế giới có thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích để giúp họ tiến gần hơn đến vương miện của cuộc thi. Tính đến 22h00 ngày 21/12/2017, đại diện Việt Nam là Tường Linh đang tạm nằm trong Top 5 thí sinh được yêu thích nhất. Cô xếp với vị trí thứ 4 cùng tổng cộng 350.990 lượt vote. Tường Linh xếp sau các đại diện đến từ Paraguay (484.813), Brazil (419.337) và Sri Lanka (382.082). Theo sau sát nút Tường Linh là nhiều gương mặt sáng giá khác của cuộc thi đến từ Venezuela, Indonesia, Philippines, Ấn Độ… Phần bình chọn kéo dài đến hết ngày 23/1/2018. Được tổ chức lần đầu vào năm 1971, Miss Intercontinental đến nay đã trải qua 46 lần tổ chức, trở thành cuộc thi nhan sắc quốc có “thâm niên” lâu thứ 4 chỉ sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế. Đêm chung kết Miss Intercontinental 2017 sẽ diễn ra vào đêm ngày 25/01/2018 tại thành phố biển Hurghada, Ai Cập, với sự tham gia của hơn 70 thí sinh đến từ khắp thế giới. Năm 2015, đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental là Hà Thu đã xuất sắc lọt vào Top 14 chung cuộc cùng giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả quốc tế bình chọn. Năm nay, đại diện Việt Nam là Tường Linh vẫn đang chuẩn bị mọi thử chỉn chu nhất để có thể sẵn sàng bước ra đấu trường nhan sắc lớn – Miss Intercontinental 2017. Ngoài các hoạt động rèn luyện và nâng cao kỷ năng, người đẹp vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động khác của làng giải trí như vào vai chính trong MV mới nhất của nam ca sĩ Chi Dân. Trong hôm nay (23/12), Tường Linh cùng một số anh chị nghệ sĩ có chuyến viếng thăm các bé trường khuyết tật Hy Vọng. Tại đây, Tường Linh sẽ có những chia sẻ, thăm hỏi và tặng quà cho các em nhân mùa Noel về./.