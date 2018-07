Vẻ đẹp tựa thiên thần của Gigi Hadid trong bộ ảnh lịch Pirelli nổi tiếng

Là một trong những siêu mẫu danh giá nhất hiện nay, với vẻ đẹp bốc lửa và có phần cổ điển, Gigi Hadid là lựa chọn hoàn hảo cho bộ ảnh lịch Pirelli năm nay. Gigi đang là một trong những cá tính thời trang quyền lực, sở hữu sắc vóc, diện mạo nổi bật và là con gái của cựu người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Yolanda Foster, cùng chuyên gia đầu tư phát triển bất động sản Mohamed Hadid. Dù xuất thân với gia thế “khủng” nhưng Gigi phải nỗ lực bằng chính tài năng và sự nghiêm tuc trong công việc mới có được thành công trước sự khốc liệt của giới thời trang quốc tế.. Bộ lịch Pirelli là một trong những cuốn lịch đắt giá nhất thế giới và luôn được trông đợi. Những cuốn lịch này không chỉ nổi tiếng bởi sự góp mặt của những siêu mẫu hàng đầu, những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật mà còn bởi phiên bản giới hạn dành riêng cho giới thượng lưu. Ấn phẩm độc quyền này lựa chọn những gương mặt là người nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau và đang viên mãn trên con đường sự nghiệp cá nhân. Chân dài 23 tuổi này vinh dự được góp mặt trong ấn phẩm lịch Pirelli 2019 sắp tới. Ấn phẩm được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Albert Watson. Khác xa với những yếu tố làm nên sự nổi tiếng của bộ lịch Pirelli, những năm gần đây, bộ ảnh dành cho Pirelli đã thay đổi hoàn toàn và khoác lên mình một vẻ đẹp nhân văn và có chiều sâu hơn là “thiêu đốt” phái mày râu với những mỹ nhân trong trang phục “thiếu vải”. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia tài năng Albert Watson, người nổi tiếng sẽ được khai thác những góc nhìn đẹp nhất để tạo nên bộ ảnh lịch cổ điển, sang trọng theo chủ đề mang khuynh hướng điện ảnh về bốn người phụ nữ thành đạt với những câu chuyện bí ẩn đầy mộng mơ. Hãng Pirelli hướng đến phụ nữ là đối tượng khách hàng chính, họ sẽ không quá mặn mà với những cuốn ảnh lịch “thiêu đốt” người xem bằng những mỹ nhân nóng bỏng. Có lẽ đó là lý do để nhà sản xuất lốp xe Ý quyết định chuyển hướng bộ ảnh lịch 2016 theo một hướng tôn vinh những người phụ nữ thành đạt thay vì các cô nàng hở hang. Bạn diễn của Gigi Hadid trong bộ ảnh này là giám đốc sáng tạo của hãng thời trang nổi tiếng Balenciaga, Alexander Wang. Trước đó, Gigi cũng từng xuất hiện trong ấn phẩm năm 2015 của Pirelli. "IT girl" nổi tiếng, Hadid ghi dấu ấn bằng nét đẹp khỏe khoắn, rắn chắc, yêu thể thao, có lối sống thú vị, năng động, phong cách thời trang thời thượng Cô may mắn nhận được giải thưởng cao quý nhất làng mẫu thế giới - Người mẫu Quốc tế của năm. Với việc được vinh danh này, Gigi Hadid đã chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ siêu mẫu hàng đầu thế giới, sánh ngang nhiều cái tên khác như Cara Delevingne hay Karlie Kloss. Cô cùng với em gái là Bella Hadid đã xuất hiện trong 30 bìa báo Vogue khi chỉ mới ngoài 20 tuổi. Gigi hiện là “nàng thơ” của cựu thành viên nhóm nhạc One Direction – Zayn Malik và họ được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất nhì Hollywood.

