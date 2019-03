Victoria Beckham đẹp cuốn hút, thanh lịch với vest trên thảm đỏ

Victoria Beckham thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại Lễ trao giải Fashion Trust Arabia ở Doha, Qatar diễn ra vào ngày 28/3 vừa qua. Nhà thiết kế 44 tuổi gây ấn tượng với gu thời trang thanh lịch, sang chảnh. Bà xã David Beckham bới tóc cao, trang điểm đậm và khoác lên mình bộ vest tinh tế do chính cô thiết kế. Những tông màu Vic yêu thích là tím than, đen, trắng, đỏ, vàng. Thời điểm này Victoria liên tục lăng xê trang phục vest sang trọng. Victoria Beckham mới đây vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Financial Times. Theo đó, cô cho biết mình là một người mắc chứng khó đọc và nói rằng, các con cô cũng phải vật lộn với những khó khăn trong học tập. Victoria Beckham nói, các con của cô gặp khó khăn trong học tập vì có vấn đề với đọc, viết và đánh vần. Victoria Beckham nói không ai trong số bốn đứa con của cô có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập. Victoria Beckham đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và các con. Cô nói: Brooklyn, 20 tuổi, là một nhiếp ảnh gia đầy tham vọng, Romeo, 16 tuổi, muốn trở thành một tay vợt tennis, Cruz, 14 tuổi, là một ca sĩ và vũ công trong khi Harper, 7 tuổi, là một cô nhóc tomboy thực sự.

