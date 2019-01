Victoria Beckham đẹp cuốn hút với vest đỏ rực rỡ

Victoria Beckham xuất hiện nổi bật tại một sự kiện diễn ra ở New York vào ngày 24/1 vừa qua. Bà mẹ bốn con diện set đồ đỏ rực rỡ do chính cô thiết kế. Nhà thiết kế 44 tuổi khoe phom dáng thanh mảnh với trang phục tinh tế, đầy sức hút. Tại sự kiện, bà xã David Beckham cũng chia sẻ về các thành viên trong nhóm nhạc Spice Girls và chuyến lưu diễn của họ mà không có sự xuất hiện của cô. Victoria Beckham cho rằng, "Tôi rất tự hào về họ - những cô gái Spice Girls. Tôi mong chờ những đêm diễn tiếp theo của nhóm và tôi sẽ đưa các con đến xem. Do tính chất công việc bận rộn nên tôi chỉ làm được điều đó mà thôi. Tôi chúc họ may mắn và tôi yêu các cô gái Spice Girls rất nhiều". Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn David và Victoria Beckham rạn nứt tình cảm, dẫn đến ly hôn. Victoria cho biết, cô thấy rất mệt mỏi về những tin đồn này. Cụ thể, bà Becks nói: "Chuyện đó khiến tôi vô cùng bực bội. Nhưng tôi để cho đội ngũ PR của tôi lo liệu. Tôi không tham gia vào việc đó". "Mọi người quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi. Và đôi khi điều đó có lợi cho tôi nhưng có lúc tôi cảm thấy không thích... Do đó, nên kiểm chứng các thông tin mình đọc được vì có thể đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt" - Victoria chia sẻ. Victoria Beckham là một phụ nữ giỏi duy trì sức hút trong nền công nghiệp showbiz./.

