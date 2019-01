Victoria Beckham mặc ngày càng sành điệu, trẻ trung ở tuổi 44

Victoria Beckham thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài kiêu sa cùng cách phối đồ "độc, lạ" khi tham dự một sự kiện diễn ra ở New York vào ngày 23/1 vừa qua. Bà mẹ bốn con diện chiếc đầm họa tiết dáng xòe mix cùng áo thun và boots màu đỏ thẫm sành điệu. Sở hữu dáng vóc thanh mảnh, bà xã David Beckham trông vô cùng sang chảnh và trẻ trung khi diện set đồ này. Victoria thường xuyên ra phố hay xuất hiện tại sự kiện với những set đồ do chính cô thiết kế. Gu của Victoria luôn là tinh tế, giản đơn và nữ tính. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cũng là yếu tố khiến Vic đẹp hơn. Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn David và Victoria Beckham rạn nứt tình cảm, dẫn đến ly hôn. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Guardian's mới đây, Victoria Beckham đã bày tỏ sự khó chịu và chán nản trước những thông tin thất thiệt về mình. Cụ thể, bà Becks nói: "Chuyện đó khiến tôi vô cùng bực bội. Nhưng tôi để cho đội ngũ PR của tôi lo liệu. Tôi không tham gia vào việc đó". "Mọi người quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi. Và đôi khi điều đó có lợi cho tôi nhưng có lúc tôi cảm thấy không thích... Do đó, nên kiểm chứng các thông tin mình đọc được vì có thể đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt" - Victoria chia sẻ./.

