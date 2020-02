Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt khi cover bản hit “ON” của BTS

Tối qua (27/2) trên trang cá nhân, Khánh Thi – Phan Hiển khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đăng tải đoạn video nhảy trên nền nhạc ca khúc "ON" đang "làm mưa làm gió" của BTS trên làng nhạc thế giới. Thời điểm chia sẻ video của vợ chồng kiện tướng dance sport vô tình trùng với lịch phát hành MV chính thức bài hát của BTS. Cũng nhờ vậy, bản cover vũ đạo của team Khánh Thi thu hút lượng view khủng cùng sự quan tâm của khán giả trẻ.

Khánh Thi cho biết, ông xã Phan Hiển vốn là một "fan ruột" của BTS, ngày nào cũng mở playlist nhạc của BTS để nghe nên cô cũng dần yêu thích nhóm nhạc Kpop này. Khi xem MV đầu tiên của "ON" lên sóng cách đây 1 tuần, "bà mẹ hai con" đã lập tức bị mê hoặc bởi vũ đạo ấn tượng của nhóm. Cô cùng ông xã nhanh chóng biên đạo lại vũ đạo trên nền nhạc ca khúc, đưa thêm nhiều động tác dance sport bên cạnh hiphop để tạo sự khác biệt so với bản gốc.

Sau 3 ngày tập luyện miệt mài cùng các học trò, Khánh Thi cùng mọi người quay video Choreography để chia sẻ với người hâm mộ. Khi thực hiện video, cô còn mặc các trang phục được ông xã tặng trong ngày Valentine. Cô cười thú nhận: “Dạo này tôi "đổi gió", làm nhiều việc vì chồng”.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển thể hiện khả năng nhảy hip hop kết hợp dancesport uyển chuyển.

Trước khi có bản cover vũ đạo của BTS, vợ chồng Khánh Thi từng gây sốt với màn nhảy Rumba đầy tình tứ trên nền nhạc bộ phim "Crash Landing On You" (Hạ cánh nơi anh) chỉ vì thích tác phẩm này.

Sau một năm thành công với tấm HCV Seagames ở bộ môn dancesport, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Cả hai thay nhau chăm sóc hai con Kubi và Anna bên cạnh công việc dạy nhảy tại trung tâm dance sport ở TP HCM.

MV Official "ON’", bài hát chủ đề của album “Map of the Soul:7" của BTS phát hành tối qua đã lập kỷ lục về lượt xem. Với hình thức công chiếu trực tiếp trên Youtube, MV đạt hơn 1.5 triệt lượt xem trực tuyến, phá vỡ kỷ lục công chiếu của thế giới của nhóm Blackpink với MV ‘Kill This Love’ (979.000 lượt). Ca khúc đang gây bão trên các bảng xếp hạng Kpop và thế giới bởi đây là bài hát đánh dấu sự trở lại của BTS sau thời gian dài./.