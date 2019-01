Vợ Justin Bieber nổi bật trên phố với mái tóc hồng rực rỡ

Hailey Baldwin xuất hiện nổi bật với diện mạo khác lạ khi đi uống cà phê cùng một người bạn vào ngày 13/1 vừa qua ở Los Angeles. Dù không trang điểm nhưng "chân dài" 22 tuổi vẫn đẹp rạng ngời, tươi trẻ với mái tóc nhuộm hồng và gu thời trang sành điệu, tinh tế. Người đẹp diện áo khoác dáng dài phối cùng quần jeans và giày thể thao gam màu sáng, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Mới đây, Hailey Baldwin đã xác nhận cô sẽ trở lại làm Host của chương trình "Drop The Mic" – sân chơi dành cho các rapper và cả những ngôi sao nổi tiếng tại Mỹ. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, người đẹp viết, "Tôi sẽ trở lại với Drop The Mic vào ngày 23/1 tới đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người". Ngoài Hailey Baldwin, Drop The Mic năm nay còn có sự góp mặt của Jason Biggie, Jussie Smollett, Danielle Brooks, Taran Killam, Kermit và Miss Piggy. Về chuyện riêng tư, hiện tại, Hailey Baldwin và Justin Bieber đã quyết định hoãn ngày tổ chức đám cưới. Theo thông tin ban đầu, cả hai đã lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 1/2019 nhưng một nguồn tin mới đây đã nói với tờ E!Online, họ đã quyết định hoãn kế hoạch này. Năm ngoái, Justin Bieber và Hailey Baldwin đã đính hôn sau 1 tháng hàn gắn tình cảm.

Hailey Baldwin xuất hiện nổi bật với diện mạo khác lạ khi đi uống cà phê cùng một người bạn vào ngày 13/1 vừa qua ở Los Angeles. Dù không trang điểm nhưng "chân dài" 22 tuổi vẫn đẹp rạng ngời, tươi trẻ với mái tóc nhuộm hồng và gu thời trang sành điệu, tinh tế. Người đẹp diện áo khoác dáng dài phối cùng quần jeans và giày thể thao gam màu sáng, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Mới đây, Hailey Baldwin đã xác nhận cô sẽ trở lại làm Host của chương trình "Drop The Mic" – sân chơi dành cho các rapper và cả những ngôi sao nổi tiếng tại Mỹ. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, người đẹp viết, "Tôi sẽ trở lại với Drop The Mic vào ngày 23/1 tới đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người". Ngoài Hailey Baldwin, Drop The Mic năm nay còn có sự góp mặt của Jason Biggie, Jussie Smollett, Danielle Brooks, Taran Killam, Kermit và Miss Piggy. Về chuyện riêng tư, hiện tại, Hailey Baldwin và Justin Bieber đã quyết định hoãn ngày tổ chức đám cưới. Theo thông tin ban đầu, cả hai đã lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 1/2019 nhưng một nguồn tin mới đây đã nói với tờ E!Online, họ đã quyết định hoãn kế hoạch này. Năm ngoái, Justin Bieber và Hailey Baldwin đã đính hôn sau 1 tháng hàn gắn tình cảm.