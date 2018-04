Vũ Cát Tường diện đồ “độc”, tự hào khi được Forbes vinh danh

Tối 24/4, sự kiện vinh danh top 30 người trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2018 của tạp chí Forbes đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo các nghệ sĩ, các khách mời nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Là một trong những gương mặt trẻ được vinh danh của 30 Under 30 ở lĩnh vực Nghệ thuật – Sáng tạo, Vũ Cát Tường xuất hiện và thu hút nhiều sự chú ý từ khách mời có mặt. Tại sự kiện quan trọng này, giọng ca "You are mine" diện loạt đồ hiệu gây ấn tượng với mọi người, bộ trang phục này do chính Vũ Cát Tường tự mix đồ cho mình. Điểm nhấn cho bộ vest màu đen là chiếc ghim cài Chanel trị giá 40 triệu, phối cùng đôi giày tự mix Gucci và Dolce trị giá khoảng 30 triệu cùng chiếc áo thun bên trong rất thanh lịch và đặc biệt khi in hình của chính nữ ca sĩ một cách rất độc đáo. Chia sẻ khi có mặt trong Top 30 Under 30, Vũ Cát Tường cho biết: “30 Under 30 của Forbes Việt Nam là một danh sách có ý nghĩa rất lớn bởi danh sách này ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực của người trẻ ở mọi lĩnh vực khác nhau dành cho xã hội. Bản thân Tường khi được lọt vào danh sách này cũng như được xướng tên trong đêm vinh danh cùng với các nhân vật khác thật sự là một niềm vinh dự và hạnh phúc khó có thể tả được. Chiếc cúp danh giá này sẽ là động lực để Tường tiếp tục làm việc nghiêm túc và cống hiến nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật để không phụ lòng những ai quan tâm, ủng hộ mình suốt thời gian qua”. Danh sách 30 Under 30 – 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2018 được tạp chí Forbes thực hiện với mục đích tôn vinh những gương mặt trẻ dưới 30 tuổi hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có ảnh hưởng tích cực trong nghề, lĩnh vực hoạt động của họ tại Việt Nam như khoa học, thể thao, sáng tạo...

