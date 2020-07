Vũ Cát Tường làm concept lạ đưa Fanship lên Trạm không gian số 0

Là một trong những nghệ sĩ mở đầu cho việc xây dựng cộng đồng Fanship toàn cầu tại Việt Nam, Vũ Cát Tường đã đầu tư thực hiện một chuỗi chương trình đặc biệt mang tên “Trạm không gian số 0”. Ngay từ tên gọi, khán giả đã đủ thấy những điều bí ẩn thú vị, giống như con người Vũ Cát Tường càng tìm hiểu càng phát hiện ra những điều bất ngờ.

Vũ Cát Tường

Lý giải cho việc chọn tên gọi này, Vũ Cát Tường chia sẻ: "0 không phải là một con số, nó đại diện cho một thế cân bằng và tự do, nó có thể đi lên chiều dương hoặc trở về chiều âm, không ai đoán được hướng đi của số 0 khi nó đứng một mình. Không ai biết nó sẽ nhảy bao xa, theo hướng nào, hay đứng yên bao lâu. Nó chứa đựng tất cả những tiềm năng có thể xảy ra nhưng không thể đoán trước. Nó đại diện cho tôi!”.

Ở “Trạm không gian số 0”, Vũ Cát Tường lần đầu chia sẻ về sở thích đặc biệt của mình, cũng là một đam mê rất lớn trong cô, đó chính là thiên văn học, với chương trình đặc biệt này, Vũ Cát Tường kết hợp nghệ thuật lẫn thiên văn học, để cởi mở hơn với khán giả về một “đứa trẻ đầy mộng mơ”.



“Khi chọn con đường nhạc sĩ – ca sĩ, đôi lúc Tường đã quên đi niềm đam mê ngày thơ bé của mình, là thiên văn học và tất cả các bạn đang xem chương trình này, những người có tấm thẻ thông hành sẽ được Tường mời vào thế giới này. Ngồi cùng nhau, chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của một đứa trẻ ở bên trong Tường, một đứa trẻ yêu vũ trụ, thích khám phá và thích bay khắp nơi” – nữ ca sĩ tâm sự.

Trong tập 1 phát sóng độc quyền trên Fanship toàn cầu, Vũ Cát Tường cùng người anh thân thiết Nguyễn Thanh Bình đã thực hiện những bản phối mới, mộc mạc, sâu lắng cho các bản hit quen thuộc: Hỏi thăm, Cô gái ngày hôm qua, Mong cho anh, Ticket for two. Khán giả trong “Trạm không gian số 0” sẽ được chìm đắm vào âm nhạc cùng sự dẫn dắt cảm xúc bởi giọng hát đầy mê hoặc của Vũ Cát Tường.



Mở đầu bằng Hỏi thăm, một ca khúc được rất nhiều khán giả yêu thích trong album Inner Me ra mắt vào năm 2019, Vũ Cát Tường vẫn tạo được không khí sôi động cho khán giả khi theo dõi trên VLive.



Cô khiến họ nhớ về những hình ảnh không thể nào quên được trong liveshow Inner Me đầy ấn tượng của mình. “Đây chính là đoạn Mèo đã tương tác thả tim với em ngay trên sân khấu”, “Ôi nhớ concert Inner Me quá, ước gì được đi thêm lần nữa”… là những bình luận cùng triệu tim khán giả dành cho Vũ Cát Tường khi xem “Trạm không gian số 0”.



Nối tiếp Hỏi thăm, là Cô gái ngày hôm qua, một sáng tác của Vũ Cát Tường dành riêng cho bộ phim điện ảnh đình đám Cô gái đến từ hôm qua. Với thể loại âm nhạc ballad, nếu chọn một ca khúc chất chứa tình cảm và có thể nghe đi nghe lại mà không chán, chắc chắn nhạc của Vũ Cát Tường có nằm trong list sự chọn lựa của bạn.

Mong cho anh, là một ca khúc Vũ Cát Tường dành tặng cho đàn chị Mỹ Tâm trong album Tâm 9, có quãng giọng cao vút, đến mức Mỹ Tâm từng hết lời khen ngợi dành cho tài năng của Vũ Cát Tường, khi đây là ca khúc cao nhất trong tất cả những bài hát mà “nữ hoàng Vpop” từng thể hiện qua.



Bởi chỉ khi luôn trau dồi về thanh nhạc, kiến thức âm nhạc và sáng tác, người nghệ sĩ mới có thể cho ra mắt những ca khúc vừa thể hiện tình cảm vừa có chiều sâu về tư duy âm nhạc, Vũ Cát Tường đã làm được điều này, khán giả yêu mến cô và những khách mời đến "Trạm không gian số 0", luôn tự hào khi thần tượng một người nghệ sĩ cầu tiến như vậy.



Chọn một cái kết hạnh phúc tròn vẹn cho tập 1, Vũ Cát Tường thể hiện Ticket for two, là sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh với những câu từ hạnh phúc, phù hợp với những màn cầu hôn bất ngờ.



Ca khúc này nằm trong album Inner Me, cũng là một thể nghiệm mới của Vũ Cát Tường trong âm nhạc. Không còn đơn thuần ballad, hay nổi loạn với rap, Vũ Cát Tường đang dần đưa ra định hướng rất riêng của mình khi cho ra đời các sáng tác toàn bộ là tiếng Anh với tiêu chuẩn quốc tế.



Kết thúc tập 1 của “Trạm không gian số 0”, đứa trẻ đầy tình yêu với vũ trụ trong Vũ Cát Tường không chỉ sống với những giấc mơ màu hồng mà luôn biến những mong ước của mình thành hiện thực./.