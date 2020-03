“Vua hài” Nhật Bản nguy kịch vì nhiễm virus SAR-CoV-2

Diễn viên Shimura Ken nhập viên ở Tokyo vào rạng sáng 25/3 sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2 vào ngày hôm 23/3, sau khi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho.

"Vua hài" Nhật Bản Shimura Ken xác nhận mắc Covid-19.

Một nguồn tin tiết lộ nam diễn viên đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, phía công ty quản lý chưa có phản hồi chính thức. Những năm gần đây sức khỏe Shimura Ken không tốt. Ông vừa phẫu thuật Polyp đại trực tràng vào hồi đầu năm. Năm 2018, ông phải cấp cứu vì bệnh gan.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ken Shimura được cho là người nổi tiếng đầu tiên của Nhật Bản xác nhận mắc Covid-19.

Ken Shimura sinh năm 1950, được mệnh danh là "Vua hài", "Danh hài quốc dân" vì mức độ nổi tiếng cùng những thành tựu trong diễn xuất. Ông được đông đảo khán giả yêu thích với các tác phẩm đình đám như "Baka Tonosama" (Chúa tể ngu ngốc) and "Henna Ojisan" (Người chú xa lạ)…Sắp tới, Shimura Ken vốn có kế hoạch tham gia bộ phim dựa trên cuốn sách “The Name Above the Title” vào đầu tháng 4./.