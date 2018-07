Xu hướng không cho con cái thừa kế tài sản của những người nổi tiếng

Tỷ phú Bill Gates theo gương của Warren Buffett và cùng nhau thiết lập 'The Giving Pledge' - một thỏa thuận giữa các triệu phú và tỷ phú với cam kết rằng họ sẽ quyên tiền cho từ thiện. Quỹ "Bill & Melinda Gates" đã nhận được phần lớn tài sản, hơn 78 tỷ USD . Bill Gates cho rằng con cái của mình nên làm việc và hiểu được lao động quan trọng như thế nào. Tỷ phú Michael Bloomberg, người sáng lập và quản lý dịch vụ tài chính thế giới, cũng là cựu thị trưởng thành phố New York đã quyên góp 34 tỷ USD cho các tổ chức phi thương mại trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học... Ông giải thích rằng điều tốt nhất mà ông có thể trao cho con mình là một thế giới tốt đẹp hơn. Mark Zuckerberg và vợ cũng là thành viên của hội "The Giving Pledge". Vợ Zuckerberg sẽ tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội. 99% tổng số tiền của họ là 63,5 tỷ sẽ được chi cho các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu phát triển, con cái của cặp đôi chỉ được hưởng 1% tài sản. Nam ca sĩ Elton John và chồng David Furnish quyết định không để lại tài sản cho các cậu con trai mà tặng 53 tỷ bảng để làm từ thiện. Họ mong muốn dạy cho con cái mình sự tôn trọng, làm việc chăm chỉ, và giá trị của đồng tiền. Cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng Ashton Kutcher và Mila Kunis đã tuyên bố rằng tài sản của họ sẽ ảnh hưởng đến thành công của con cái. Vì thế cặp đôi quyết định sử dụng cho tổ chức từ thiện sau khi họ qua đời. Tuy nhiên, Ashton nói rằng nếu con của anh muốn kinh doanh thực sự, anh ấy sẵn sàng trở thành một nhà đầu tư. Nam diễn viên Thành Long đã lên kế hoạch để cho đi một nửa số tiền của mình làm từ thiện, nhưng vào năm 2012, ông đã thay đổi duyết định và cho đi toàn bộ. Thành Long cho rằng nếu con cái của anh nghĩ chúng xứng đáng với số tiền thừa kế, chúng có thể hoàn toàn làm ra nó. Omidyar là người sáng lập và nắm giữ EBay cho đến năm 2015. Năm 2010, vợ chồng ông ký cam kết "The Giving Pledge": "Quan điểm của chúng tôi khá đơn giản, chúng tôi có nhiều tiền hơn số tiền mà gia đình tôi sẽ cần. Chúng tôi không cần phải giữ chúng khi chúng có thể sử dụng để giải quyết những vấn đề nan giải nhất thế giới". Nhà sản xuất phim, đạo diễn George Lucas đã dành phần lớn tài sản để thực hiện các dự án từ thiện giáo dục. Ông đã thành lập "Quỹ Giáo dục George Lucas" nhằm giúp trẻ em sẽ được hưởng lợi nhất từ giáo dục. Người sáng lập CNN, Ted Turner, đã dành toàn bộ tài sản để thành lập "Quỹ Turner" vào năm 1990, giúp giải quyết các vấn đề sinh thái trên toàn thế giới. Con cái của Turner cũng chia sẻ quan điểm từ thiện với cha mình và đồng ý làm việc chăm chỉ thay vì thừa hưởng tài sản. Barron Hilton, chủ sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng Hilton, đã quyên tặng 97% tài sản của mình cho quỹ từ thiện của Conrad Hilton. Ông quyết định quyên góp 47 tỷ USD vì những hành vi của cô con gái Paris làm tổn hại đến danh tiếng của gia đình. Tay bass huyền thoại của ban nhạc "KISS" cũng quyết định đem tài sản gần 300 triệu USD chuyển cho các tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, các con của anh vẫn sẽ nhận được trợ cấp hàng năm cho tiền thuê nhà và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ca sĩ Sting nổi tiếng tuyên bố các con của ông sẽ không được thừa kế khối tài sản khổng lồ của mình. "Tôi nói với các con rằng số tiền còn lại sẽ chẳng còn là bao vì đã bị tiêu đi rồi... Các con tôi đều phải làm việc, chúng biết điều đó và chúng hiếm khi đòi hỏi gì ở tôi". Sở hữu và điều hành 40 nhà hàng trên toàn cầu, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay là một trong những tên tuổi lớn nhất của ngành ẩm thực thế giới. Gordon cho biết ông không có ý định chuyển giao tài sản cho con cái. "Tôi không cho con tiền, không phải là tôi ky bo mà là tôi không muốn làm hư bọn trẻ".

