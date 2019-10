Từng bước catwalk năng động và cú xoay 360 độ đầy chắc chắn khiến cô không thể bị “lu mờ” dù xuất hiện cuối cùng. Trước đó theo thông tin từ cuộc thi, đại diện Việt Nam đã may mắn giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng bình chọn Top 10 Best in Swimsuit.