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Nghệ thuật điêu khắc tạo điểm nhấn bên bờ sông Hương

Chủ Nhật, 17:16, 15/11/2026
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VOV.VN - Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026” đã khép lại, sau hành trình sáng tạo và giao lưu nghệ thuật của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. 29 tác phẩm được đặt bên bờ sông Hương, góp thêm những dấu ấn nghệ thuật cho không gian công cộng và cảnh quan đô thị di sản.


Ngày 15/11 tại Công viên dọc bờ Bắc sông Hương, đoạn từ Nghinh Lương Đình đến chân cầu Dã Viên, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức bế mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”.

Đây là lần thứ 6 Trại sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế. Hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Huế và mở rộng giao lưu nghệ thuật với bạn bè quốc tế.

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Nhà điêu khắc Ketsana Xaiyaphet (Lào) và tác phẩm "Tình mẹ con". Ảnh: TT

Đến với Trại sáng tác, mỗi nghệ sĩ mang theo một câu chuyện, một góc nhìn và những cảm nhận riêng về con người, cuộc sống và vùng đất Huế. Từ những khối đá vô tri, qua bàn tay và sự sáng tạo của các nghệ sĩ, những ý tưởng dần thành hình, mang theo những thông điệp về con người, tình yêu, gia đình và cuộc sống.

Nhà điêu khắc Ketsana Xaiyaphet đến từ nước bạn Lào mong muốn tác phẩm "Tình mẹ con" của mình trở thành một điểm nhấn trong không gian công cộng bên dòng sông Hương, nơi người dân và du khách có thể dừng chân, chiêm ngưỡng và cảm nhận thông điệp mà tác giả gửi gắm.

“Tình cảm gắn bó giữa mẹ và con, dù con cái có lớn khôn đến đâu thì người mẹ vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho con. Chính vì thế, tôi sáng tạo nên bức tượng này nhằm phản ánh, lan tỏa trong xã hội hình ảnh về mối liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con”, nhà điêu khắc Ketsana Xaiyaphet cho biết.

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Dấu ấn nghệ thuật bên bờ sông Hương. Ảnh: ĐH

Khởi động từ đầu năm 2025, Trại sáng tác trải qua quá trình tuyển chọn, thẩm định kỹ lưỡng, từ các bản phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10. Qua đó, Hội đồng chuyên môn lựa chọn 29 tác phẩm của 29 nghệ sĩ, gồm 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào và 19 nghệ sĩ Việt Nam.

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Các nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Bằng ngôn ngữ tạo hình và những cách thể hiện riêng, các nghệ sĩ đã mang đến nhiều góc nhìn về con người, văn hóa và vùng đất Huế. Mỗi tác phẩm là một dấu ấn sáng tạo, đồng thời gửi gắm những cảm nhận, ấn tượng khác nhau về vùng đất di sản.

Quá trình sáng tác diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi với những ngày mưa và gió lạnh kéo dài. Nhưng bên những khối đá, các nghệ sĩ vẫn miệt mài làm việc. Từng nhát đục, từng đường nét được hoàn thiện để những ý tưởng ban đầu dần hiện hữu, hòa vào không gian bên sông Hương.

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29 tác phẩm của Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 trưng bày cố định dọc bờ Bắc sông Hương. Ảnh: ĐH

Điểm nhấn của Trại sáng tác là 29 tác phẩm được quy hoạch, trưng bày cố định dọc bờ Bắc sông Hương. Những tác phẩm điêu khắc làm phong phú thêm không gian công cộng, góp phần còn đưa điêu khắc đến gần hơn với người dân và du khách, tạo nên những điểm dừng chân, những khoảng lặng để thưởng thức nghệ thuật giữa lòng đô thị di sản.

Trại sáng tác cũng là nơi các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những quan niệm sáng tạo và mở rộng cơ hội hợp tác.

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Người dân chụp ảnh bên những tác phẩm điêu khắc vừa hoàn thành. Ảnh: ĐH

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cho biết: “Chúng tôi đánh giá trại điêu khắc lần này là một trong những thành công rất lớn và có giá trị, sẽ giúp tô điểm thêm và làm cho diện mạo, bộ mặt đô thị, cảnh quan của khu vực công viên dọc hai bờ sông Hương đẹp hơn, giá trị hơn.

Việc tổ chức Trại điêu khắc quốc tế là một thương hiệu của các kỳ Festival Huế. Các tác phẩm mang rất nhiều ý nghĩa gửi gắm khác nhau của các tác giả, và chúng tôi đánh giá có giá trị nghệ thuật rất cao, đặc biệt phù hợp với không gian công cộng của thành phố Huế”.

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Tham quan các tác phẩm điêu khắc của Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026. Ảnh: ĐH

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 đã khép lại, nhưng hành trình của những tác phẩm nghệ thuật bên dòng sông Hương mới bắt đầu. 29 tác phẩm sẽ tiếp tục hiện diện trong không gian công cộng, trở thành những điểm nhấn trên tuyến công viên ven sông, góp phần làm đẹp cảnh quan và đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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