Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên 2026: Hành trình bước ra khỏi cái bóng kinh điển

Có những bộ phim được nhớ đến bởi những cảnh quay đẹp hay câu chuyện hấp dẫn. Nhưng cũng có những bộ phim được lưu giữ như một phần của tuổi thơ. “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là một tác phẩm như vậy.

Từ bộ tiểu thuyết bán tự truyện của Laura Ingalls Wilder đến loạt phim truyền hình nổi tiếng phát sóng từ năm 1974 đến năm 1983, câu chuyện về gia đình Ingalls đã trở thành một biểu tượng của dòng phim gia đình. Tại Việt Nam, bộ phim từng được phát sóng nhiều lần và gắn bó với tuổi thơ của không ít khán giả qua những buổi tối cả nhà quây quần bên chiếc tivi.

Bởi vậy, ngay từ khi Netflix công bố thực hiện phiên bản mới, nhiều người đã hoài nghi. Không ít khán giả lo ngại rằng việc làm lại một tác phẩm quá quen thuộc sẽ làm phai nhạt những ký ức đẹp từng gắn liền với gia đình Ingalls. Thực tế, đó cũng là thử thách lớn nhất của bộ phim.

(Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

Không kể lại câu chuyện cũ theo cách cũ

Nếu lựa chọn sao chép phiên bản năm 1974, Netflix gần như chắc chắn sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh. Thay vì đi theo con đường an toàn ấy, nhà sáng tạo Rebecca Sonnenshine quyết định giữ nguyên tinh thần của nguyên tác nhưng kể lại câu chuyện bằng góc nhìn của thế kỷ XXI.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách tiếp cận lịch sử. Loạt phim kinh điển trước đây chủ yếu tập trung vào cuộc sống của gia đình Ingalls và hành trình khai phá miền Tây nước Mỹ. Trong khi đó, phiên bản 2026 mở rộng câu chuyện sang cộng đồng người Osage - những cư dân bản địa sinh sống trên chính vùng đất mà gia đình Ingalls đến lập nghiệp. Những nhân vật từng xuất hiện khá mờ nhạt trong phiên bản cũ nay có tiếng nói và số phận riêng, giúp bức tranh về miền Tây nước Mỹ trở nên đầy đủ hơn.

Các nhân vật chính cũng được xây dựng với nhiều lớp tâm lý hơn.

Charles Ingalls không còn chỉ là người cha mẫu mực luôn mạnh mẽ trước mọi khó khăn. Ông hiện lên gần gũi hơn, mang trong mình những tổn thương và áp lực khi phải bảo vệ gia đình giữa cuộc sống khắc nghiệt.

Caroline không chỉ là người vợ dịu dàng đứng sau chồng mà trở thành người phụ nữ có chính kiến, mạnh mẽ và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ những điều mình tin tưởng.

Trong khi đó, Laura vẫn giữ sự hồn nhiên, tinh nghịch quen thuộc nhưng cũng bắt đầu nhìn thế giới bằng những suy nghĩ của một cô gái đang lớn, ý thức rõ hơn về những giới hạn mà phụ nữ phải đối mặt trong xã hội thế kỷ XIX.

Chính những thay đổi ấy khiến bộ phim mang hơi thở hiện đại hơn, đồng thời cũng trở thành nguyên nhân tạo nên nhiều cuộc tranh luận.

(Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

Không phải ai cũng hài lòng, nhưng nhiều người đã thay đổi suy nghĩ

Ngay sau khi phát hành ngày 9/7, bộ phim nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình.

Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm đạt 75% đánh giá tích cực. Báo The Guardian chấm 4/5 sao và đánh giá cao việc các nhân vật nữ được xây dựng sâu sắc hơn. Trong khi đó, The Hollywood Reporter dành nhiều lời khen cho dàn diễn viên trẻ khi vừa giữ được tinh thần của những nhân vật quen thuộc, vừa mang đến cảm giác chân thực của một thế hệ mới.

Dĩ nhiên, bộ phim chưa thể làm hài lòng tất cả. Một số nhà phê bình cho rằng phiên bản mới vẫn còn thiếu sự mộc mạc và bình yên từng làm nên sức hút của loạt phim kinh điển. Nhiều khán giả yêu bản cũ cũng cảm thấy cách kể chuyện hiện đại đôi lúc khiến bộ phim thiên về thông điệp hơn là cảm xúc.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, chính việc tạo ra những cuộc đối thoại ấy cho thấy “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” vẫn còn sức sống. Một tác phẩm sau hơn 50 năm vẫn có thể khiến khán giả bàn luận, so sánh và tranh cãi đã là điều không nhiều thương hiệu truyền hình làm được.

(Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

Một hành trình mới đã bắt đầu

Có lẽ, điều tích cực nhất là Netflix chưa bao giờ có ý định thay thế bộ phim năm 1974. Phiên bản cũ vẫn sẽ là ký ức đẹp của nhiều thế hệ, còn phiên bản 2026 là cơ hội để những khán giả trẻ lần đầu bước vào thế giới của gia đình Ingalls bằng ngôn ngữ điện ảnh gần gũi hơn với thời đại mình.

Niềm tin của Netflix dành cho dự án cũng được thể hiện rất rõ khi nền tảng này quyết định gia hạn mùa thứ hai ngay trước thời điểm mùa đầu tiên ra mắt. Các diễn viên cũng bày tỏ sự háo hức khi tiếp tục đồng hành cùng gia đình Ingalls trong những câu chuyện tiếp theo.

Netflix có lẽ chưa thể vượt qua hoàn toàn cái bóng của phiên bản kinh điển. Và có lẽ, không ai thực sự cần làm điều đó. Bởi giá trị của một tác phẩm kinh điển không nằm ở việc bị thay thế, mà ở khả năng truyền cảm hứng cho những thế hệ kế tiếp. Nếu bộ phim năm 1974 từng gieo vào lòng khán giả những bài học về tình thân, lòng nhân ái và sự kiên cường, thì phiên bản năm 2026 đang tiếp tục hành trình ấy bằng một cách kể mới, để những ký ức cũ không chỉ được lưu giữ mà còn có cơ hội lớn lên cùng một thế hệ khán giả mới.