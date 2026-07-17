Người có công được nhận giấy mời tận nhà dự chương trình nghệ thuật tri ân 27/7

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với chủ đề “Mãi mãi tuổi 20”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tri ân cấp quốc gia năm nay. Đáng chú ý, giấy mời dành cho người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận nhà.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong 5 địa phương được lựa chọn chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhân dịp 27/7. Chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24/7/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, với khoảng 40.000 người tham dự.

Chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24/7/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, với khoảng 40.000 người tham dự.

Với chủ đề “Mãi mãi tuổi 20”, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại, gồm ba chương: “Thanh xuân dành cho đất nước”, “Hành trình ký ức và lòng biết ơn”, “Đoàn tụ và khát vọng tương lai”. Trên nền những dấu mốc lịch sử, các tiết mục khắc họa hình tượng người thợ mỏ - chiến sĩ, phong trào công nhân Vùng mỏ, Binh đoàn Than, đường Hồ Chí Minh trên biển và những người Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Trương Quý Hải, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Ly Ly… cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và hàng trăm diễn viên quần chúng. Sân khấu ngoài trời được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn, tạo không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc nhưng vẫn gần gũi với công chúng.

Một nội dung quan trọng của chương trình là tuyên truyền về “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình tìm đồng đội trong thời bình được thể hiện như sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và làm rõ hơn ý nghĩa của công tác tri ân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: Giấy mời dành cho các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận tay từng gia đình; việc đăng ký trực tuyến được kiểm soát bằng mã QR nhằm bảo đảm thuận tiện, minh bạch

Trong tổng số khoảng 40.000 người tham dự, 10.000 giấy mời được dành để người dân, du khách đăng ký trực tuyến miễn phí; số còn lại ưu tiên các đại biểu, người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và cựu thanh niên xung phong. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: giấy mời dành cho các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận tay từng gia đình; việc đăng ký trực tuyến được kiểm soát bằng mã QR nhằm bảo đảm thuận tiện, minh bạch.

Bà Thủy nói: “Với quy mô 40.000 người. Số lượng vé mà chúng tôi đăng ký trực tuyến miễn phí cho nhân dân, du khách lần này là 10.000 giấy mời, còn lại là chúng tôi tập trung gửi cho các đại biểu, người có công là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của các gia đình liệt sĩ, bệnh binh, người thanh niên xung phong... Cổng đăng ký vé trực tuyến là ngày 18/7. Phương án phát hành vé thì chúng tôi kiểm soát bằng mã QR. Người dân, du khách nhận được vé của mình phải mang căn cước công dân vật lý hoặc là căn cước được tích hợp trên VNeID. Đây là một hình thức mới, ứng dụng công nghệ số và nếu hiệu quả sẽ triển khai các chương trình tiếp theo”.

Việc phát hành giấy mời lần này vừa bảo đảm sự trân trọng đối với người có công, vừa mở rộng cơ hội để người dân và du khách tham dự một chương trình nghệ thuật lớn. Từ những câu chuyện của tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc đến hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ hôm nay, “Mãi mãi tuổi 20” hướng tới một thông điệp giản dị, sự tri ân chỉ thật sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng trách nhiệm cụ thể của mỗi thế hệ.