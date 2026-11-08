English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người Việt Nam tại Lào gìn giữ bản sắc văn hóa giữa dòng chảy thời đại

Chủ Nhật, 09:41, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn hóa là căn cước của mỗi dân tộc. Với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ là niềm tự hào sâu sắc mà còn là cách để họ khẳng định sự tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ.

 

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiện nay gồm nhiều thế hệ, từ những người sinh ra và lớn lên trên đất nước Triệu Voi, cho đến những người trẻ lựa chọn đất bạn làm nơi an cư, lập nghiệp. Họ có thể là trí thức, doanh nhân, hay đơn thuần là những người lao động bình thường. Thế nhưng, dù ở vị trí hay ngành nghề nào, cộng đồng người Việt tại Lào vẫn luôn hướng về cội nguồn, cùng chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.

nguoi viet nam tai lao gin giu ban sac van hoa giua dong chay thoi dai hinh anh 1
Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Chính bởi vậy, giá trị văn hóa Việt Nam luôn được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ trên khắp đất nước Lào thông qua các hoạt động lễ Tết, giao lưu văn nghệ và quảng bá ẩm thực do các hội đoàn, câu lạc bộ người Việt tại Lào tổ chức.

Hằng năm, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào luôn được tổ chức trang trọng, quy tụ đông đảo đại diện cộng đồng và bà con kiều bào về dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng. Hoạt động tâm linh thiêng liêng ấy không chỉ khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ kiều bào hướng về cội nguồn dân tộc.

nguoi viet nam tai lao gin giu ban sac van hoa giua dong chay thoi dai hinh anh 2
Đông đảo bà con kiều bào cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào về dự Lễ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng 2026.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào chia sẻ: “Chúng tôi muốn  truyền tải cho bà con ở Lào luôn nhắc nhở cho thế hệ sau hiểu về cội nguồn. Đây cũng là văn hóa tâm linh để thế hệ sau hiểu biết hơn về ông cha ta đã có công dựng nước, chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ”.

Nhằm tôn vinh và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào đã chính thức ra mắt vào đầu tháng 3/2026 tại thủ đô Vientiane. Dù mới thành lập, câu lạc bộ đã thu hút hơn 150 thành viên thuộc mọi lứa tuổi tại nhiều tỉnh, thành trên khắp nước Lào.

nguoi viet nam tai lao gin giu ban sac van hoa giua dong chay thoi dai hinh anh 3
Đông đảo bà con kiều bào cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào dâng hương, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng.

Bên cạnh việc tạo sân chơi ý nghĩa cho cộng đồng người Việt, câu lạc bộ còn là cầu nối gắn kết kiều bào, truyền cảm hứng và tình yêu áo dài đến thế hệ trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp đến bạn bè Lào và quốc tế. Xúc động chia sẻ về ý nghĩa của tà áo dân tộc, bà Biện Thị Kỷ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Cha mẹ chúng tôi luôn truyền lại cho con cháu rằng tà áo dài là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được gìn giữ qua bao thế hệ, nhất là những dịp cưới hỏi cho đến các ngày lễ Tết”.

nguoi viet nam tai lao gin giu ban sac van hoa giua dong chay thoi dai hinh anh 4
Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, phát biểu về ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ kiều bào hướng về cội nguồn dân tộc.

Công tác giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt tại Lào đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng hành toàn diện từ chính quyền nước bạn, các cơ quan ban ngành trong nước cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.  Đánh giá về vai trò của những hoạt động này đối với cộng đồng và công tác đối ngoại, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm khẳng định: “Các hoạt động này, ngoài việc gia tăng sự gắn kết giữa các cấp hội với bà con cộng đồng, giữa bà con trong cộng đồng với nhau, còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bảo tồn, duy trì và quảng bá truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt và tới các bạn Lào cũng như cộng đồng các nước khác tại Lào”.

nguoi viet nam tai lao gin giu ban sac van hoa giua dong chay thoi dai hinh anh 5
Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào.

Trong bối cảnh hội nhập hiện đại, sự giao thoa mạnh mẽ với văn hóa bản địa, việc bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ ký ức quá khứ, mà cốt lõi là tiếp thêm hơi thở thời đại để bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục tỏa sáng và trường tồn. Sự nối tiếp và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống ấy vừa là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết kiều bào, vừa góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào qua nhiều thế hệ.

nguoi viet nam tai lao gin giu ban sac van hoa giua dong chay thoi dai hinh anh 6
Các hội viên khoác lên mình tà áo dài truyền thống trong lễ ra mắt câu lạc bộ, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thanh lịch và nhân văn.
nguoi viet nam tai lao gin giu ban sac van hoa giua dong chay thoi dai hinh anh 7
Các hội viên khoác lên mình tà áo dài truyền thống trong lễ ra mắt câu lạc bộ, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thanh lịch và nhân văn.
Trần Tuấn/VOV-Vientiane
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai tôn vinh Bảo vật quốc gia Kơ Đơ tại Đêm hội cồng chiêng 2026
Gia Lai tôn vinh Bảo vật quốc gia Kơ Đơ tại Đêm hội cồng chiêng 2026

VOV.VN - Tối 7/11, âm thanh cồng chiêng từ nhiều vùng miền cùng vang lên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, trong Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là  lễ công bố, tôn vinh Bảo vật quốc gia Bộ cồng chiêng Kơ Đơ của người Jrai, có niên đại đầu thế kỷ XX.

Gia Lai tôn vinh Bảo vật quốc gia Kơ Đơ tại Đêm hội cồng chiêng 2026

Gia Lai tôn vinh Bảo vật quốc gia Kơ Đơ tại Đêm hội cồng chiêng 2026

VOV.VN - Tối 7/11, âm thanh cồng chiêng từ nhiều vùng miền cùng vang lên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, trong Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là  lễ công bố, tôn vinh Bảo vật quốc gia Bộ cồng chiêng Kơ Đơ của người Jrai, có niên đại đầu thế kỷ XX.

Âm sắc nhạc cụ dân tộc hội tụ ở Thái Nguyên
Âm sắc nhạc cụ dân tộc hội tụ ở Thái Nguyên

VOV.VN - Từ ngày 6 - 12/11/2026, Thái Nguyên là điểm hẹn của 17 đơn vị nghệ thuật tham dự đợt 2 cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc. Trên sân khấu, những nhạc cụ truyền thống được thể hiện qua các tác phẩm và cách hòa âm khác nhau cho thấy nỗ lực làm mới âm nhạc dân tộc mà vẫn giữ bản sắc.

Âm sắc nhạc cụ dân tộc hội tụ ở Thái Nguyên

Âm sắc nhạc cụ dân tộc hội tụ ở Thái Nguyên

VOV.VN - Từ ngày 6 - 12/11/2026, Thái Nguyên là điểm hẹn của 17 đơn vị nghệ thuật tham dự đợt 2 cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc. Trên sân khấu, những nhạc cụ truyền thống được thể hiện qua các tác phẩm và cách hòa âm khác nhau cho thấy nỗ lực làm mới âm nhạc dân tộc mà vẫn giữ bản sắc.

Lung linh “Sắc màu quê hương” giữa lòng thành phố Perth
Lung linh “Sắc màu quê hương” giữa lòng thành phố Perth

VOV.VN - Gần 4.000 lượt người đã đến quảng trường Forrest Place, trung tâm thành phố Perth trong ngày 7/11 để dự Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 – “Sắc màu quê hương”. Sự kiện đưa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và thân thiện đến gần hơn với bạn bè Tây Australia.

Lung linh “Sắc màu quê hương” giữa lòng thành phố Perth

Lung linh “Sắc màu quê hương” giữa lòng thành phố Perth

VOV.VN - Gần 4.000 lượt người đã đến quảng trường Forrest Place, trung tâm thành phố Perth trong ngày 7/11 để dự Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 – “Sắc màu quê hương”. Sự kiện đưa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và thân thiện đến gần hơn với bạn bè Tây Australia.

Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết
Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết

VOV.VN - Màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tối 22/11, tại xã Bom Bo, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trở thành một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết

Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết

VOV.VN - Màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tối 22/11, tại xã Bom Bo, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trở thành một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Tuyên dương thí sinh đoạt giải “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026
Tuyên dương thí sinh đoạt giải “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026

VOV.VN - Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" và Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2026 đã thu hút hơn 10.800 bài dự thi của học sinh, cho thấy sự hưởng ứng rộng rãi của học sinh và nhà trường, góp phần phát triển phong trào văn hóa đọc trong trường học.

Tuyên dương thí sinh đoạt giải “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026

Tuyên dương thí sinh đoạt giải “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026

VOV.VN - Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" và Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2026 đã thu hút hơn 10.800 bài dự thi của học sinh, cho thấy sự hưởng ứng rộng rãi của học sinh và nhà trường, góp phần phát triển phong trào văn hóa đọc trong trường học.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc