Người Việt Nam tại Lào gìn giữ bản sắc văn hóa giữa dòng chảy thời đại

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiện nay gồm nhiều thế hệ, từ những người sinh ra và lớn lên trên đất nước Triệu Voi, cho đến những người trẻ lựa chọn đất bạn làm nơi an cư, lập nghiệp. Họ có thể là trí thức, doanh nhân, hay đơn thuần là những người lao động bình thường. Thế nhưng, dù ở vị trí hay ngành nghề nào, cộng đồng người Việt tại Lào vẫn luôn hướng về cội nguồn, cùng chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.

Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Chính bởi vậy, giá trị văn hóa Việt Nam luôn được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ trên khắp đất nước Lào thông qua các hoạt động lễ Tết, giao lưu văn nghệ và quảng bá ẩm thực do các hội đoàn, câu lạc bộ người Việt tại Lào tổ chức.

Hằng năm, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào luôn được tổ chức trang trọng, quy tụ đông đảo đại diện cộng đồng và bà con kiều bào về dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng. Hoạt động tâm linh thiêng liêng ấy không chỉ khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ kiều bào hướng về cội nguồn dân tộc.

Đông đảo bà con kiều bào cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào về dự Lễ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng 2026.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào chia sẻ: “Chúng tôi muốn truyền tải cho bà con ở Lào luôn nhắc nhở cho thế hệ sau hiểu về cội nguồn. Đây cũng là văn hóa tâm linh để thế hệ sau hiểu biết hơn về ông cha ta đã có công dựng nước, chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ”.

Nhằm tôn vinh và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào đã chính thức ra mắt vào đầu tháng 3/2026 tại thủ đô Vientiane. Dù mới thành lập, câu lạc bộ đã thu hút hơn 150 thành viên thuộc mọi lứa tuổi tại nhiều tỉnh, thành trên khắp nước Lào.

Đông đảo bà con kiều bào cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào dâng hương, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng.

Bên cạnh việc tạo sân chơi ý nghĩa cho cộng đồng người Việt, câu lạc bộ còn là cầu nối gắn kết kiều bào, truyền cảm hứng và tình yêu áo dài đến thế hệ trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp đến bạn bè Lào và quốc tế. Xúc động chia sẻ về ý nghĩa của tà áo dân tộc, bà Biện Thị Kỷ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Cha mẹ chúng tôi luôn truyền lại cho con cháu rằng tà áo dài là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được gìn giữ qua bao thế hệ, nhất là những dịp cưới hỏi cho đến các ngày lễ Tết”.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, phát biểu về ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ kiều bào hướng về cội nguồn dân tộc.

Công tác giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt tại Lào đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng hành toàn diện từ chính quyền nước bạn, các cơ quan ban ngành trong nước cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đánh giá về vai trò của những hoạt động này đối với cộng đồng và công tác đối ngoại, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm khẳng định: “Các hoạt động này, ngoài việc gia tăng sự gắn kết giữa các cấp hội với bà con cộng đồng, giữa bà con trong cộng đồng với nhau, còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bảo tồn, duy trì và quảng bá truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt và tới các bạn Lào cũng như cộng đồng các nước khác tại Lào”.

Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào.

Trong bối cảnh hội nhập hiện đại, sự giao thoa mạnh mẽ với văn hóa bản địa, việc bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ ký ức quá khứ, mà cốt lõi là tiếp thêm hơi thở thời đại để bản sắc văn hóa của cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục tỏa sáng và trường tồn. Sự nối tiếp và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống ấy vừa là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết kiều bào, vừa góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào qua nhiều thế hệ.

Các hội viên khoác lên mình tà áo dài truyền thống trong lễ ra mắt câu lạc bộ, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thanh lịch và nhân văn.

Các hội viên khoác lên mình tà áo dài truyền thống trong lễ ra mắt câu lạc bộ, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thanh lịch và nhân văn.