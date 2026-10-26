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“Nguyên - Lãng du cùng Sơn”: Khi sơn mài truyền thống mang hơi thở đương đại

Thứ Hai, 09:49, 26/10/2026
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VOV.VN - 8 họa sĩ với tám cá tính sáng tạo cùng hội ngộ trong triển lãm “Nguyên - Lãng du cùng Sơn”, diễn ra từ ngày 30/10 đến 4/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Từ chất liệu sơn ta truyền thống, các tác phẩm gợi mở những cách nhìn mới về thiên nhiên, con người và đời sống tinh thần.

Do Nguyên Lacquer tổ chức, triển lãm giới thiệu tác phẩm của tám họa sĩ: Nguyễn Văn Bảng, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Đình Văn, Lily Lai, Bùi Thị Mừng, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thùy Dương và Cao Phương Thảo. Không hướng tới một phong cách chung, họ gặp nhau ở tình yêu dành cho sơn mài Việt Nam và khát vọng tìm kiếm khả năng biểu đạt mới trên nền chất liệu truyền thống.

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Các họa sĩ trao đổi về một tác phẩm sơn mài tại không gian sáng tác của Nguyên Lacquer Studio.

8 cá tính và những hành trình nghệ thuật riêng

Điểm đáng chú ý của “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” không nằm ở sự đồng nhất về đề tài hay bút pháp. Trên cùng nền sơn ta, mỗi họa sĩ mang đến một thế giới hình ảnh riêng, từ phong cảnh, hoa lá, tĩnh vật đến chân dung và những chiêm nghiệm về đời sống nội tâm.

Họa sĩ Bùi Thị Mừng, người sáng lập Nguyên Lacquer Studio, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Quá trình nghiên cứu và chiêm nghiệm Phật học trở thành một nguồn cảm hứng trong sáng tác của bà. Những hình tượng như hoa sen, cảnh sắc thiên nhiên, đồng lúa quê nhà hay biểu tượng Phật giáo được chuyển tải qua sơn mài, gợi suy tư về lòng từ bi, trí tuệ, sự an nhiên và tính vô thường của cuộc sống.

Với Bùi Thị Mừng, sơn mài không chỉ là phương tiện tạo hình mà còn là con đường đưa những suy ngẫm về Phật học đến gần người xem bằng trải nghiệm thẩm mỹ. Từ đó, tác phẩm hướng tới sự kết nối giữa vẻ đẹp của chất liệu và chiều sâu tinh thần.

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Họa sĩ Bùi Thị Mừng thực hiện công đoạn sáng tác trên bề mặt tranh sơn mài tại xưởng.

Ở một hướng tiếp cận khác, họa sĩ Nguyễn Văn Bảng tìm kiếm khả năng biểu đạt qua phong cảnh, trừu tượng và bán trừu tượng. Từng tham gia biên soạn tài liệu kỹ thuật sơn mài cơ bản, ông vừa chú trọng việc gìn giữ tri thức nghề, vừa không ngừng thử nghiệm về bố cục và bề mặt tranh. Những sáng tác như “Buổi sáng ở bản Sin Suối Hồ”, “Những mảnh ghép”, “Nếp gấp” gợi ra nhiều tầng liên tưởng từ trải nghiệm đời sống.

Hơn 45 năm gắn bó với sơn mài, họa sĩ Nguyễn Thị Tiến lại bền bỉ với phong cảnh, hoa và tĩnh vật. “Phong cảnh Yên Châu”, “Sen trắng”, “Xuân” cho thấy tình yêu thiên nhiên cùng những tìm tòi về sắc độ, hình dáng và nhịp điệu của cảnh vật. Bà cũng có nhiều năm tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm nghề.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Văn là con của hai họa sĩ Nguyễn Văn Bảng và Nguyễn Thị Tiến, có gốc gia đình từ làng nghề sơn mài Hạ Thái (Hà Nội). Được tiếp xúc với sơn mài từ sớm, anh tiếp nối chất liệu truyền thống nhưng lựa chọn ngôn ngữ tạo hình riêng, hướng nhiều đến cây cối, động vật và thiên nhiên. Sự góp mặt của ba thành viên trong một gia đình mang tới triển lãm câu chuyện về sự trao truyền giữa các thế hệ.

Với Lily Lai (Lại Thị Huệ), những tác phẩm chân dung hướng sự quan tâm tới người phụ nữ, tình mẫu tử và đời sống nội tâm. Trong khi đó, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thùy Dương và Cao Phương Thảo góp thêm những góc nhìn khác nhau, làm phong phú cuộc gặp gỡ của tám nghệ sĩ trên cùng chất liệu sơn ta.

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Một góc không gian nghệ thuật với những tác phẩm sơn mài tại Nguyên Lacquer Studio.
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Tác phẩm "Xuân" - Họa sĩ Nguyễn Đình Văn

Khi kỹ thuật truyền thống mở ra cách biểu đạt mới

Sơn mài là nghệ thuật của những lớp màu và của thời gian. Từ tạo vóc, phủ sơn đến sử dụng vàng, bạc, vỏ trứng, vỏ trai rồi mài và hoàn thiện, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự am hiểu đặc tính vật liệu, sự kiên trì và khả năng ứng biến của người vẽ. Hiệu quả sau mỗi lần mài đôi khi khác với dự tính ban đầu, tạo nên nét hấp dẫn riêng của chất liệu.

Tại triển lãm, bên cạnh các sắc son, đen, nâu cánh gián và ánh vàng, bạc quen thuộc, người xem sẽ bắt gặp những thử nghiệm với màu xanh, tím, cam, hồng, cùng những cách xử lý bề mặt và kết hợp vật liệu mới. Sự đổi mới không tách rời kỹ thuật sơn mài truyền thống mà nảy sinh từ quá trình làm chủ chất liệu ấy.

Nói về mối quan hệ giữa người vẽ và những biến đổi khó dự đoán của sơn mài, họa sĩ Lily Lai chia sẻ: “Tôi muốn làm chủ chất liệu, nhưng không muốn tước đi sự bí ẩn của nó”. Sự bất ngờ sau công đoạn mài không đồng nghĩa với phó mặc cho ngẫu nhiên; người nghệ sĩ vẫn phải dựa vào kinh nghiệm, khả năng quan sát và tư duy tạo hình để quyết định hướng xử lý tác phẩm.

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Tác phẩm "Gia Xuân" - Họa sĩ LiLy Lai

Theo họa sĩ Nguyễn Văn Bảng, sơn mài là chất liệu bản địa quý giá, vẫn còn nhiều dư địa sáng tạo. Kế thừa truyền thống vì thế không chỉ là bảo lưu quy trình kỹ thuật, mà còn cần những tìm tòi mới về hình thức và cảm xúc biểu đạt.

Ngoài các tác phẩm hoàn chỉnh, ban tổ chức còn giới thiệu những mẫu sơn mài qua các giai đoạn chế tác để công chúng tìm hiểu quá trình tạo lớp sơn, mài và hoàn thiện bề mặt. Đây là một cách giúp người xem nhận ra giá trị lao động và chiều sâu kỹ thuật phía sau vẻ đẹp của tranh sơn mài.

Trong nhịp sống hiện đại, việc gắn bó với sơn mài cũng là lựa chọn một nhịp sáng tạo chậm rãi, nơi người nghệ sĩ đối thoại với chất liệu và chính mình. Qua cuộc gặp gỡ của tám họa sĩ, “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” cho thấy truyền thống có thể tiếp tục hiện diện đầy sức sống khi được diễn giải bằng tư duy và cảm quan của hôm nay.

Triển lãm khai mạc lúc 10h ngày 30/10, mở cửa tự do và kéo dài đến ngày 4/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

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Dìa Trên – Nơi những tờ giấy kể chuyện bản làng

VOV.VN - Giữa thung lũng xanh ở Cao Bằng, làng giấy bản Dìa Trên lưu giữ nghề thủ công truyền thống của người Nùng An. Từ những tờ giấy mộc mạc, di sản làng nghề hôm nay đang mở ra hướng phát triển mới gắn với sáng tạo và du lịch cộng đồng.

 

CTV Thuý Hiền/VOV.VN
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