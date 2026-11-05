English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà sáng tạo nội dung thiếu dữ liệu gốc để phát triển được công nghiệp văn hoá

Thứ Năm, 17:20, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình thực hiện một bộ phim lịch sử về trận chiến Bạch Đằng, nhà sản xuất phát hiện bộ giáp được sử dụng không phải áo giáp thời Trần của Việt Nam mà là trang phục của nước ngoài do thiếu dữ liệu văn hoá gốc.

Đó là một ví dụ cho thấy tình trạng nhà sáng tạo nội dung thiếu dữ liệu gốc để phát triển được công nghiệp văn hoá.

Ngày 5/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Vụ pháp chế- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương”.

nha sang tao noi dung thieu du lieu goc de phat trien duoc cong nghiep van hoa hinh anh 1
Hội thảo phát triển văn hoá, thể thao trong đô thị ngày 5/11

Cần có kho dữ liệu được kết nối

Tại hội thảo, đề cập vấn đề cần xây dựng kho dữ liệu văn hoá số, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VTC chia sẻ, con người hiện nay dành khoảng 6 tiếng/ngày trên môi trường số, khoảng 65% sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản hay Hàn Quốc liên quan đến văn hóa số. Vì vậy việc phát triển văn hóa số có hai ý nghĩa quan trọng vừa bảo vệ chủ quyền văn hóa dân tộc và tạo ra các giá trị kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông Đạt, ở Việt Nam, phát triển được điều này vẫn còn gặp trở ngại. Ông lấy dẫn chứng, trong quá trình thực hiện một bộ phim lịch sử về trận chiến Bạch Đằng, khi kiểm tra kỹ các chi tiết, nhóm sản xuất phát hiện bộ áo giáp được thiết kế không phải áo giáp thời Trần của Việt Nam mà lại là trang phục của nước khác.

“Điều này rất nguy hiểm, chúng ta chưa có dữ liệu về bản sắc văn hóa Việt Nam. Khi các nhà sáng tạo muốn khai thác dữ liệu gốc thì lại không có nguồn”, ông Đạt nói.

nha sang tao noi dung thieu du lieu goc de phat trien duoc cong nghiep van hoa hinh anh 2
Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VTC 

Cũng theo ông Đạt, một nguy cơ khác là khi các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn huấn luyện trí tuệ nhân tạo về những địa danh, di sản của Việt Nam thì không có dữ liệu gốc, họ có thể phải sử dụng dữ liệu từ một địa điểm khác. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ sai lệch thông tin, ảnh hưởng đến việc bảo tồn bản sắc và chủ quyền văn hóa.

Đối với TP.HCM, ông Đạt cho rằng thành phố có tiềm năng nhưng trên môi trường số đang giống như “ốc đảo”, chưa có sự kết nối kho văn hoá chung của thành phố với quốc gia và quốc tế để lan toả trong và ngoài nước.

"TP.HCM nên xây dựng kho dữ liệu văn hóa số, kết nối dữ liệu từ các thiết chế văn hóa công lập và doanh nghiệp, kết nối dữ liệu văn hoá quốc gia và quốc tế, như vậy mới lan toả khai thác giá trị kinh tế, từ đó doanh nghiệp sáng tạo và nhà sáng tạo nội dung mới có dữ liệu để phát triển công nghiệp văn hoá được", ông Đạt đề xuất.

Số hóa dữ liệu các lĩnh vực

Cùng quan điểm số hoá dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, TS. Nguyễn Thị Hiền Thanh, Trường Đại học Hoa Sen cho rằng, đóng góp kinh tế của các sự kiện thể thao lớn vẫn chưa được lượng hóa đầy đủ, đặc biệt là giá trị kinh tế giữ lại cho địa phương.

Điển hình, một giải marathon quốc tế mới đây thu hút hơn 11.000 vận động viên, trong đó 26% là khách quốc tế đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao mà còn quảng bá hình ảnh, du lịch Việt Nam.

nha sang tao noi dung thieu du lieu goc de phat trien duoc cong nghiep van hoa hinh anh 3
TS. Nguyễn Thị Hiền Thanh, Trường Đại học Hoa Sen

Theo bà Thanh, kinh tế thể thao và công nghiệp văn hóa có sự giao thoa ở năm lĩnh vực gồm sự kiện, truyền thông – nội dung số, tài trợ thương hiệu, du lịch thể thao và cơ sở vật chất.

Do đó, cần xây dựng dữ liệu, công cụ đánh giá để làm cơ sở khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của kinh tế thể thao đối với công nghiệp văn hoá. 

"Khi tổ chức hoạt động thể thao, phải có đầu vào, số hoá, để ước lượng được về mặt giá trị kinh tế, từ đó xem xét được tác động của hoạt động này đối với công nghiệp văn hoá như thế nào", TS. Hiền Thanh nói.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đạo diễn Việt Tú: Muốn làm công nghiệp văn hóa, trước tiên phải thay đổi tư duy
Đạo diễn Việt Tú: Muốn làm công nghiệp văn hóa, trước tiên phải thay đổi tư duy

VOV.VN - Đạo diễn Việt Tú, nhà sáng lập và giám đốc sáng tạo của Dream Studio là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, một doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Đạo diễn Việt Tú: Muốn làm công nghiệp văn hóa, trước tiên phải thay đổi tư duy

Đạo diễn Việt Tú: Muốn làm công nghiệp văn hóa, trước tiên phải thay đổi tư duy

VOV.VN - Đạo diễn Việt Tú, nhà sáng lập và giám đốc sáng tạo của Dream Studio là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, một doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa
Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

Thường trực Ban Bí thư: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa

VOV.VN - Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bổ sung nội dung phát triển văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cơ chế nào để “đánh thức” sức sống văn hóa cơ sở?
Phát triển công nghiệp văn hóa: Cơ chế nào để “đánh thức” sức sống văn hóa cơ sở?

VOV.VN - Để các giá trị văn hóa truyền thống thực sự trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, ĐBQH cho rằng, cần có cơ chế hỗ trợ theo lộ trình, mở rộng đối tượng thụ hưởng, giao quyền chủ động cho địa phương và tạo điều kiện để văn hóa cơ sở phát huy, từng bước kết nối thị trường.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cơ chế nào để “đánh thức” sức sống văn hóa cơ sở?

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cơ chế nào để “đánh thức” sức sống văn hóa cơ sở?

VOV.VN - Để các giá trị văn hóa truyền thống thực sự trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa, ĐBQH cho rằng, cần có cơ chế hỗ trợ theo lộ trình, mở rộng đối tượng thụ hưởng, giao quyền chủ động cho địa phương và tạo điều kiện để văn hóa cơ sở phát huy, từng bước kết nối thị trường.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc