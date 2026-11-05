Đó là một ví dụ cho thấy tình trạng nhà sáng tạo nội dung thiếu dữ liệu gốc để phát triển được công nghiệp văn hoá.

Ngày 5/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Vụ pháp chế- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương”.

Hội thảo phát triển văn hoá, thể thao trong đô thị ngày 5/11

Cần có kho dữ liệu được kết nối

Tại hội thảo, đề cập vấn đề cần xây dựng kho dữ liệu văn hoá số, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VTC chia sẻ, con người hiện nay dành khoảng 6 tiếng/ngày trên môi trường số, khoảng 65% sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản hay Hàn Quốc liên quan đến văn hóa số. Vì vậy việc phát triển văn hóa số có hai ý nghĩa quan trọng vừa bảo vệ chủ quyền văn hóa dân tộc và tạo ra các giá trị kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông Đạt, ở Việt Nam, phát triển được điều này vẫn còn gặp trở ngại. Ông lấy dẫn chứng, trong quá trình thực hiện một bộ phim lịch sử về trận chiến Bạch Đằng, khi kiểm tra kỹ các chi tiết, nhóm sản xuất phát hiện bộ áo giáp được thiết kế không phải áo giáp thời Trần của Việt Nam mà lại là trang phục của nước khác.

“Điều này rất nguy hiểm, chúng ta chưa có dữ liệu về bản sắc văn hóa Việt Nam. Khi các nhà sáng tạo muốn khai thác dữ liệu gốc thì lại không có nguồn”, ông Đạt nói.

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VTC

Cũng theo ông Đạt, một nguy cơ khác là khi các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn huấn luyện trí tuệ nhân tạo về những địa danh, di sản của Việt Nam thì không có dữ liệu gốc, họ có thể phải sử dụng dữ liệu từ một địa điểm khác. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ sai lệch thông tin, ảnh hưởng đến việc bảo tồn bản sắc và chủ quyền văn hóa.

Đối với TP.HCM, ông Đạt cho rằng thành phố có tiềm năng nhưng trên môi trường số đang giống như “ốc đảo”, chưa có sự kết nối kho văn hoá chung của thành phố với quốc gia và quốc tế để lan toả trong và ngoài nước.

"TP.HCM nên xây dựng kho dữ liệu văn hóa số, kết nối dữ liệu từ các thiết chế văn hóa công lập và doanh nghiệp, kết nối dữ liệu văn hoá quốc gia và quốc tế, như vậy mới lan toả khai thác giá trị kinh tế, từ đó doanh nghiệp sáng tạo và nhà sáng tạo nội dung mới có dữ liệu để phát triển công nghiệp văn hoá được", ông Đạt đề xuất.

Số hóa dữ liệu các lĩnh vực

Cùng quan điểm số hoá dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, TS. Nguyễn Thị Hiền Thanh, Trường Đại học Hoa Sen cho rằng, đóng góp kinh tế của các sự kiện thể thao lớn vẫn chưa được lượng hóa đầy đủ, đặc biệt là giá trị kinh tế giữ lại cho địa phương.

Điển hình, một giải marathon quốc tế mới đây thu hút hơn 11.000 vận động viên, trong đó 26% là khách quốc tế đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao mà còn quảng bá hình ảnh, du lịch Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Hiền Thanh, Trường Đại học Hoa Sen

Theo bà Thanh, kinh tế thể thao và công nghiệp văn hóa có sự giao thoa ở năm lĩnh vực gồm sự kiện, truyền thông – nội dung số, tài trợ thương hiệu, du lịch thể thao và cơ sở vật chất.

Do đó, cần xây dựng dữ liệu, công cụ đánh giá để làm cơ sở khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của kinh tế thể thao đối với công nghiệp văn hoá.

"Khi tổ chức hoạt động thể thao, phải có đầu vào, số hoá, để ước lượng được về mặt giá trị kinh tế, từ đó xem xét được tác động của hoạt động này đối với công nghiệp văn hoá như thế nào", TS. Hiền Thanh nói.