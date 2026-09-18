VOV.VN - Mang âm hưởng rộn ràng về tình yêu cuộc sống mới và nhịp điệu phát triển của đô thị ven biển, bài hát "Nha Trang mùa thu lại về" của nhạc sĩ Văn Ký do NSƯT Ái Vân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Hò biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường thể hiện sức sống mãnh liệt và tình yêu thiết tha với biển khơi cùng cuộc sống chài lưới của ngư dân. Bài hát do NSƯT Quang Phác thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, "Cùng anh tiến quân trên đường dài" là khúc hành quân đầy khí thế, thể hiện quyết tâm chiến đấu vì Tổ quốc. Bài hát do NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn" của nhạc sĩ Phạm Tuyên gắn liền với hình ảnh hào hùng của những thanh niên lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Bài hát do NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Khúc mùa thu" (sáng tác: Phú Quang, thơ: Hồng Thanh Quang) hòa quyện giữa chất thơ lãng mạn và giai điệu sâu lắng, làm say lòng người yêu nhạc. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng đã trở thành bài hát quen thuộc về Hà Nội, gợi nhắc hương hoa nồng nàn góc phố và những hoài niệm tình yêu ngọt ngào. Bài hát do NSND Thanh Lam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.