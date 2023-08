Nhạc kịch "Đứa con của yêu tinh": Hợp tác phát triển nghệ thuật cho giới trẻ

Nhạc phim Titanic bất ngờ nổi tiếng trở lại sau thảm kịch tàu lặn Titan

VOV.VN - Ca khúc "My Heart Will Go On" của Celine Dion - ca khúc nổi tiếng nhờ bộ phim "Titanic" (1997) hiện đang nhận được rất nhiều lượt nghe sau thảm kịch chìm tàu ​​Titan.