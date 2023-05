Nhiếp ảnh Việt Nam đứng trước nhiều thách thức, khó khăn

Hé lộ tạo hình diễn viên nhí đóng vai bé An của phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam"

VOV.VN - Vừa tung first look poster và những thước phim đầu tiên, phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam” đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Đặc biệt là những lời khen dành cho nhân vật An.