Nhịp đập Thái Lan 2026: 50 năm tình hữu nghị và khát vọng sáng tạo tại Hà Nội

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử: 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 - 2026). Trải qua năm thập kỷ, mối quan hệ giữa hai quốc gia đã tiến xa từ sự hiểu biết lẫn nhau đến quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường. Lễ khai mạc sự kiện “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” vào tối ngày 27/3 với sự chủ trì của các đại diện cấp cao hai nước sẽ là thời khắc lịch sử, đánh dấu cột mốc vàng 50 năm như một lời khẳng định về sự gắn kết bền chặt.

Hà Nội vinh dự là một trong 06 thủ đô trên toàn thế giới được Chính phủ Vương quốc Thái Lan chọn làm điểm đến tổ chức sự kiện tầm cỡ này. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong chính sách ngoại giao văn hóa của Thái Lan mà còn cho thấy sự trân trọng đối với mảnh đất nghìn năm văn hiến. Nếu năm 2025 chúng ta đã từng xao xuyến với “Nhịp đập của Truyền thống”, thì năm 2026, thông điệp “Cuộc sống Sáng tạo” sẽ là nhịp cầu đưa hai dân tộc cùng tiến vào kỷ nguyên mới.

Triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”.

Điểm nhấn trang trọng nhất của sự kiện lần này chính là triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”. Đối với người dân xứ Chùa Vàng, trang phục không chỉ là quần áo, mà là sự tự hào về kỹ nghệ dệt may thủ công và bản sắc dân tộc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc mang những bộ di sản này đến Hoàng thành Thăng Long là một sự chia sẻ chân thành về những giá trị cốt lõi nhất của tâm hồn Thái Lan.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự tinh xảo của lụa tơ tằm, các họa tiết thêu tay cầu kỳ và hiểu thêm về nỗ lực của Hoàng gia Thái Lan trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Sự tương đồng trong tình yêu đối với tơ lụa của người Việt và người Thái sẽ tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ giữa những người yêu nghệ thuật tại Thủ đô.

Những màn trình diễn võ thuật Muay Thái uyển chuyển, mạnh mẽ.

Nhịp đập của sự kiện còn được cụ thể hóa qua những màn trình diễn sống động. Từ sự uyển chuyển, thanh thoát của các điệu múa cổ điển đến sức mạnh bùng nổ, rực lửa của võ thuật Muay Thái – di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Đặc biệt, màn trình diễn kết hợp trang phục truyền thống của cả hai nước trên cùng một sân khấu sẽ là biểu tượng sống động cho sự giao thoa văn hóa vùng lãnh thổ.

Nói đến Thái Lan là nói đến một "bếp ăn của thế giới". Tại sự kiện, khu vực ẩm thực với những món ăn chính hiệu được chế biến bởi các đầu bếp tài hoa sẽ dẫn dắt vị giác của người dân Hà Nội đi qua đủ các cung bậc: chua, cay, mặn, ngọt. Từ đĩa Som Tum giòn tan, bát Tom Yum nồng nàn đến vị ngọt dịu của xôi xoài, mỗi món ăn là một câu chuyện về địa lý và tính cách con người Thái Lan: nồng hậu, rực rỡ và hiếu khách.

Đặc biệt, không gian lễ hội Songkran (Tết Té nước) sẽ được tái hiện sinh động, cho phép du khách tham gia vào các hoạt động tương tác, workshop thủ công và trò chơi truyền thống. Đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là cách để người dân hai nước hiểu về phong tục, tín ngưỡng và cách người Thái trân trọng giá trị gia đình, cộng đồng.

Vượt lên trên ý nghĩa của một hoạt động giao lưu văn hóa, “Nhịp đập Thái Lan 2026” còn là một diễn đàn kinh tế thu nhỏ. Các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo về phong cách sống, sức khỏe và làm đẹp phản ánh thực tế rằng: Việt Nam và Thái Lan đang là những đối tác kinh tế hàng đầu của nhau trong khối ASEAN.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo về phong cách sống, sức khỏe và làm đẹp sáng tạo của Thái Lan

Sự kiện dự kiến chào đón 3.000 – 4.000 lượt khách mỗi ngày là minh chứng cho sức hút của thương hiệu Thái Lan tại Việt Nam. Sự phát triển của các doanh nghiệp sáng tạo, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo hay các giải pháp về lối sống bền vững tại sự kiện cho thấy hai nước đang cùng hướng về một tầm nhìn chung: Một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển dựa trên nền tảng kinh tế tri thức và sáng tạo.

Hơn cả một buổi trình diễn văn hoá, sự kiện là biểu tượng cho sự thịnh vượng chung trong kỷ nguyên mới và là minh chứng cho tình hữu nghị rực rỡ và không ngừng phát triển giữa hai nước trong 50 năm qua.

Sự kiện "Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026" diễn ra từ ngày 27-29 tháng 3 năm 2026, mở cửa miễn phí cho công chúng từ 10:00 đến 21:00 tại Hoàng thành Thăng Long, số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.