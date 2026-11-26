NSƯT Kim Cúc (tên đầy đủ Phan Thị Kim Cúc) sinh năm 1944, quê Nam Định. Trước khi trở thành phát thanh viên, bà Kim Cúc hoạt động trong một đoàn văn công. Tháng 7/1967, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chương trình đầu tiên bà thực hiện cùng NSƯT Trần Phương là chương trình dành cho binh lính của chính quyền Sài Gòn. Với chất giọng trầm và chắc, bà thường được giao thể hiện các bản tin tức chiến sự. Bà tiếp tục học thêm đại học tại chức, đồng thời trau dồi tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung để phục vụ công việc phát thanh.

Đến năm 1969, bà chính thức gắn bó với chương trình "Đọc truyện đêm khuya", trở thành một trong những giọng đọc "vàng" của Đài Tiếng nói Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Bà đều đặn lên đài để làm cầu nối gửi những câu chuyện tới các thính giả nghe đài. Trong khoảng 40 năm, bà đưa nhiều tác phẩm văn học đến gần hơn với công chúng bằng cách thể hiện giàu cảm xúc, tinh tế.

NSƯT Kim Cúc. Ảnh: VTV

Một trong những lần thử sức đáng nhớ là khi bà được giao đọc bút ký “Sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân. Trước bà cũng có nhiều phát thanh viên gạo cội thể hiện các tác phẩm của nhà văn tài hoa này. Sau này, nhà văn Nguyễn Tuân tìm đến Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận xét giọng đọc chân thực, truyền cảm và thể hiện đúng ý ông.

Dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của bà là một trong những phát thanh viên đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975. Bà Kim Cúc từng kể, nghề phát thanh viên trong những năm đất nước còn chiến tranh vất vả vô cùng. Hàng ngày, bà phải thức dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe đến phòng thu và làm việc đến đêm khuya. Có những hôm đợi tin từ chiến trường, tin về Hội nghị Paris cho đến 2 giờ sáng hôm sau mới về. Vất vả là vậy, nhưng trong cuộc đời làm phát thanh viên, bà không bao giờ quên giây phút lịch sử khi vinh dự được đọc bản tin chiến thắng 30/4/1975.

NSƯT Kim Cúc tái hiện bản tin chiến thắng 30/4/1975. Video: VTV

Với bà Kim Cúc, đọc sách là một phần công việc hằng ngày, như luyện thanh và luyện giọng. Bà từng duy trì thói quen mỗi tuần đọc một tập truyện ngắn, vài tháng đọc một cuốn tiểu thuyết. Khi nhận bản thảo để thu, bà dành thời gian tìm hiểu nhân vật và ý tứ của người viết. Những điều ấy quyết định bà sẽ kể đoạn nào thong thả, dừng ở đâu, để lời thoại vang lên với sắc thái nào. Với người nghe radio, đó cũng là những dấu hiệu để họ hình dung một dáng người, một căn nhà hay nhận ra tâm trạng nhân vật đang đổi khác.

NSƯT Kim Cúc thời trẻ

Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn trở lại phòng thu theo lời mời của Đài Tiếng nói Việt Nam và tham gia giảng dạy các lớp đào tạo người dẫn chương trình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Năm 2013, vì sức khỏe, bà dừng cộng tác với các chương trình của Đài.

Trong căn nhà ở khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam trên phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, NSƯT Kim Cúc lưu giữ nhiều kỷ vật từ những năm tháng gắn bó với Đài. Nhiều nhất là những lá thư thính giả từ khắp mọi miền đất nước gửi về, bày tỏ tình yêu mến dành cho giọng đọc của bà. Có những lá thư đã ngả màu sau mấy chục năm, nhưng với bà, đó vẫn là những món quà vô giá, tiếp thêm động lực để bà gắn bó và cống hiến cho nghề phát thanh.