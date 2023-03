Những bộ phim bom tấn của “biên kịch vàng” Kim Eun Sook

Nữ biên kịch Kim Eun Sook

Không chỉ là một trong những biên kịch sở hữu nhiều tác phẩm có rating cao nhất mọi thời đại, Kim Eun Sook còn “thổi” một làn gió mới vào xu hướng làm phim tại Hàn Quốc trong suốt gần hai thập kỷ qua.

Dưới đây là những bộ phim xuất sắc nhất của nữ biên kịch từ trước tới nay.

Chuyện tình Paris (2004)

Chuyện tình Paris là bộ phim của đài SBS, được ra mắt vào năm 2004 với nội dung chính xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Kang Tae Young (do Kim Jun Geun thủ vai), Han Ki Joo (do Park Shin Yang thủ vai) và Yoon Soo Hyuk (do Lee Dong Gun thủ vai).

Đây là một trong những bộ phim Hàn Quốc ghi nhận lượng người xem đạt con số cao lịch sử với rating trung bình đạt trên 40%, có tập lên tới 56,3%. Với sức hút khổng lồ đó, Chuyện tình Paris đã nhận được giải Daesang tại SBS Drama Awards cho cặp đôi chính, “Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất” cho Kim Jung Eun, “Kịch bản truyền hình xuất sắc” và “Giải thưởng lớn cho phim truyền hình” tại Baeksang Arts Awards 2005.

Khu vườn bí mật (2010)

Khu vườn bí mật là bộ phim lãng mạn, được ví như một câu chuyện ngọt ngào về tình yêu giữa thế giới cổ tích và thế giới thực, với diễn viên chính là Kim Joo Won (do Hyun Bin thủ vai) và Gil Ra Im (do Ha Ji Won thủ vai).

Những tập phim gần cuối đã nhận về cơn mưa lời khen với rating cao ngất lên tới 35,2% và có mức doanh thu khủng lên tới hơn 20 tỷ won. Ngoài ra, Khu vườn bí mật cũng mang về nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải lớn của Hàn Quốc như SBS Drama Awards 2010, Baeksang Arts lần thứ 47 và Seoul International Drama lần thứ 6, trong đó, nữ biên kịch Kim Eun Sook cũng xuất sắc nhận 2 giải thưởng cho “Biên kịch xuất sắc nhất”.

Phẩm chất quý ông (2012)

Phẩm chất quý ông xoay quanh câu chuyện tình yêu và cuộc sống của 4 người đàn ông ở độ tuổi 40 với sự tham gia của các diễn viên Jang Dong Gun, Kim Soo Ro, Kim Min Jong, Lee Jong Hyuk. Với đề tài tình cảm lãng mạn xen chút hài hước, bộ phim nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và đạt được rating cao nhất lên tới 26,7% và được vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng của SBS Drama Awards 2012.

Những người thừa kế (2013)

Nội dung chính của bộ phim xoay quanh câu chuyện về những cậu ấm, cô chiêu, là người thừa kế những khối tài sản khổng lồ ngay từ khi mới lọt lòng. Mặc dù ý tưởng không quá mới mẻ nhưng Những người thừa kế vẫn có rating chạm mốc 28,6% và càn quét các giải thưởng lớn, nhỏ của SBS Drama Awards 2013.

Hậu duệ mặt trời (2016)

Hậu duệ mặt trời là bộ phim ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước, những nhân vật trong đó đều chấp nhận những thiệt thòi, gian khổ và cả việc mất đi người mình yêu thương để tiếp tục được cống hiến trong quân đội.

Đây cũng là bộ phim thành công và thắng lớn ở Hàn Quốc khi đạt mức rating cao nhất lên tới 38,8%. Qua đó nhận được nhiều giải thưởng như giải Daesang ở hạng mục Phim truyền hình tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 52 và được vinh danh là chương trình phổ biến nhất trong năm bởi Korea Broadcasting Advertising Corporation.

Yêu tinh (2016)

Yêu tinh là bộ phim truyền hình kể về Yêu tinh (do Gong Yoo thủ vai) và hành trình đi tìm cô dâu của Yêu tinh (do Kim Go Eun thủ vai), người duy nhất có thể rút được thanh kiếm mà anh đã bị đâm trước đó, để kết thúc chuỗi ngày sống bất tử trên trần gian. Với nội dung tuy quen mà lạ, bộ phim đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả Hàn Quốc cũng như quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tập cuối ghi nhận mức rating cao nhất lên tới 20,986% và giúp Yêu tinh trở thành bộ phim có tỉ lệ người xem cao thứ tư trong lịch sử truyền hình đài cáp.

Quân vương bất diệt (2020)

Bộ phim Quân vương bất diệt lấy bối cảnh về hai thế giới song song, khi đó vị Hoàng đế ở thế giới song song tên Lee Gon (do Lee Min Ho thủ vai) và thám tử ở thế giới thực Jung Tae Eul (do Kim Go Eun thủ vai) ở thế giới thực tại đã cùng nhau hợp tác tìm cách đóng lại cánh cửa giữa hai thế giới để bảo vệ đất nước và những người mà anh yêu.

Quân vương bất diệt cũng đã mang về cho Lee Min Ho giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc” tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2020.

Vinh quang trong thù hận (2022-2023)

Vinh quang trong thù hận là bộ phim đánh dấu sự trở lại của minh tinh màn ảnh Song Hye Kyo. Trong vai một người từng là nạn nhân của bạo lực học đường, nhân vật Moon Dong Eun do cô thủ vai dùng mọi cách để trả thù những kẻ trước đây đã bắt nạt mình.

Với phần 1 ra mắt vào 30/12/2022 và phần 2 vào 10/3/2023, Vinh quang trong thù hận đã chiếm được tình cảm của nhiều khán giả bởi nội dung phản ánh được thực trạng đáng lên án về bạo lực học đường cũng như lối diễn xuất đỉnh cao từ dàn diễn viên chính, phụ. Chỉ sau một ngày công chiếu, phần 2 của bộ phim đã xuất sắc lọt vào Top 3 toàn cầu của Netflix. Từ đó một lần nữa nâng cao tên tuổi và tài năng của biên kịch Kim Eun Sook./.