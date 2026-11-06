VOV.VN - Ngợi ca tinh thần làm việc hăng hái cùng niềm tin yêu cuộc sống của người thợ mỏ, bài hát "Những ngôi sao ca đêm" của nhạc sĩ Phạm Tuyên do NSƯT Huy Hùng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ngợi ca tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của các chiến sĩ tên lửa bảo vệ bầu trời Hà Nội, bài hát "Tên lửa ta đánh rất hay" của nhạc sĩ Huy Thục do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang âm hưởng rộn ràng ngập tràn niềm tin yêu cuộc sống cùng tinh thần vui tươi của người dân Tây Nguyên, bài hát "Rừng xanh vang tiếng Ta Lư" của nhạc sĩ Phương Nam do Ngọc Bé thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang giai điệu dân ca ngọt ngào, chan chứa tình yêu cùng lòng tự hào về quê hương Hà Tĩnh, bài hát "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do NSND Thu Hiền thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ca ngợi tấm lòng dũng cảm sắt son của đồng bào Tây Nguyên giúp đỡ bộ đội, bài hát "Người lái đò trên sông Pô Kô" của nhạc sĩ Cầm Phong do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu tha thiết thể hiện ý chí vững vàng, lòng tự hào cùng tình yêu biển đảo quê hương, bài hát "Đất nước bên bờ sóng" của nhạc sĩ Thái Văn Hóa do NSND Bích Việt thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.