Thứ Sáu, 06:00, 06/11/2026

Những ngôi sao ca đêm

VOV.VN - Ngợi ca tinh thần làm việc hăng hái cùng niềm tin yêu cuộc sống của người thợ mỏ, bài hát "Những ngôi sao ca đêm" của nhạc sĩ Phạm Tuyên do NSƯT Huy Hùng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.