Những ông bố tuyệt vời nhất "Nhà Chuột" Walt Disney

Triton - "Nàng Tiên Cá"

Vua Triton có thể đáng sợ trong "Nàng tiên cá" nhưng mọi việc ông làm đều vì bảo vệ con gái mình. Ông hiểu rõ sự nguy hiểm của đất liền và không muốn gì hơn việc Ariel được an toàn và hạnh phúc. Hành động của vua Triton trong phim tuy hơi gay gắt, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được từ góc độ của cha mẹ. Đáng chú ý, lập trường cứng rắn chống lại con người của ống ấy đã "dịu" đi, khi ông nhận ra rằng cô con gái Ariel thực sự yêu Hoàng tử Eric. Đến cuối cùng, Triton đã cho phép Ariel đi theo con đường của riêng mình.

Geppetto - "Pinocchio"

Câu chuyện người thợ mộc Geppetto và chú rối Pinocchio lì lợm, bướng bỉnh được ông yêu thương như con đã quá quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới. Tình yêu của Geppetto chính là đốm lửa ấm áp nhen lên giữa khung cảnh u ám của khu phố nghèo. Geppetto yêu Pinocchio bằng tình yêu của một người nghệ sĩ dành cho tuyệt tác đời mình, của một người đàn ông cô đơn dành cho bạn đồng hành trẻ tuổi, và trên hết, của một người cha dành cho đứa con cầu tự.

Thế nhưng trong thân tâm, Geppetto rất đau khổ vì biết chắc Pinocchio sẽ không chịu ở bên mình. Nhưng khi con trai vụng về làm cháy mất đôi chân, ông vẫn làm lại cho chú một đôi chân khác. Sau đó, chú người gỗ đã đi xa tới độ ông ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Nhưng với tình yêu của một người cha, Geppetto vẫn quyết dấn thân vào cuộc hành trình tìm con mờ mịt.

Marlin - "Finding Nemo"

"Finding Nemo" (Đi tìm Nemo) là hành trình đi tìm con của người cha cá mang tên Marlin giữa biển khơi mênh mông với nhiều nguy hiểm rình rập. Tình yêu dành cho con đã khiến Marlin hành động bất chấp, bởi khát khao tìm thấy con mình, Marlin đã liều lĩnh hành động. Người bố ấy đã trải qua bao hiểm nguy sinh tử, chiến đấu chống lại lũ cá mập to xác, thủy quái nơi vực sâu; thoát ra khỏi bụng cá voi; vượt qua vòng vây dày đặc của lũ sứa, thậm chí cả những con người... Bằng tình yêu to lớn dành cho con , Marlin mới đủ sức vượt qua biết bao hiểm nguy tưởng chừng suýt phải bỏ mạng.

Ông bố Marlin từng trải qua các biến cố quá sức chịu đựng nên đã sợ hãi và yếu đuối trước biển khơi. Vậy nhưng khi sự cố xảy ra, cũng chính người cha tưởng chừng như yếu đuối, nhát gan ấy lại bỗng trở nên dũng cảm, mạnh mẽ vô cùng. Hành trình ra đại dương tìm con của Marlin như đánh thức chúng ta khỏi những áp đặt của xã hội về dạy dỗ con cái. Marlin như một tấm gương dành cho các bậc làm cha làm mẹ chưa có tư duy đúng đắn, chăm chút con cái quá kỹ khiến đứa trẻ mất đi sự tự tin, thiếu khả năng tự vệ trong cuộc sống.

Maurice - "Beauty and the Beast"

Cha của nhân vật Belle trong "Beauty and the Beast" (Người đẹp và Quái vật) là một người đàn ông tốt bụng và luôn yêu quý con gái mình dù hơi đãng trí. Maurice không mảy may quan tâm đến danh tiếng là "kẻ lập dị" của thị trấn. Ông luôn coi trọng cá tính của mình và dạy Belle làm điều tương tự. Khi con gái mình gặp nguy hiểm, ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình, ngay cả khi những nỗ lực của ông ấy không diễn ra như mong đợi.

Mufasa - "The Lion King"

Mufasa là một trong những người cha nổi tiếng nhất trong hoạt hình Disney. Thể hiện cả sức mạnh và lòng trắc ẩn trong "The Lion King" (Vua sư tử), Mufasa đã dạy con trai Simba những trách nhiệm cần có, với tư cách là vị vua tương lai của vùng đất kiêu hãnh. Mufasa luôn vui tươi với con trai mình, nhưng nghiêm khắc khi cần thiết. Với hình ảnh rực rỡ, hoành tráng, âm nhạc lãng mạn cùng một cốt truyện hấp dẫn và ẩn chứa nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc, đến nay "The Lion King" vẫn sừng sững như một tượng đài hoạt hình Disney. Qua bộ phim, khán giả có thể nhận thấy bài học nhân văn về tình cha con, tình bạn bè luôn còn mãi với thời gian.

Bob Parr - "The Incredibles"

Bob Parr, hay còn gọi là Mr. Incredible, là một người cha chăm chỉ của ba đứa trẻ siêu năng lực với tất cả những thách thức bao hàm. Cân bằng giữa vai trò là một siêu anh hùng (đã nghỉ hưu), người chồng và người cha, Bob thể hiện sự dũng cảm đáng kinh ngạc ngay cả khi anh ấy vấp ngã. Bob không chỉ quan tâm đến những đứa con của mình mà còn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng thành công trong bất cứ việc gì chúng chọn làm. Những nỗ lực anh dũng của anh ấy trong bộ phim thực sự nổi bật, như một tấm gương xuất sắc về cách nuôi dạy con cái.

Goofy - "A Goofy Movie"

Nhân vật kinh điển của Disney lần này là một người cha phi thường, luôn ủng hộ và dành thời gian cho con trai mình. Trong phim, Goofy thể hiện tình yêu vô điều kiện và làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo rằng Max hạnh phúc và thành công. Mặc dù sự mất kết nối điển hình giữa cha và con trai tuổi teen vẫn còn đó, nhưng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào mà sự chăm sóc của cha mẹ Goofy bị nghi ngờ. Cả khán giả lẫn Max đều nhận thức rõ điều này, ngay cả khi phương pháp của anh ấy có thể hơi... ngốc nghếch.

James - "The Princess and the Frog"

James là nguồn cảm hứng đằng sau giấc mơ mở một nhà hàng của Tiana trong bộ phim "The Princess and the Frog" (Công chúa và chàng ếch) của Disney, đồng thời là một người cha thực sự yêu thương và ủng hộ, người đã truyền niềm đam mê và kỹ năng làm đầu bếp cho con gái mình. Làm việc chăm chỉ để chu cấp cho gia đình và dạy Tiana không bao giờ đánh mất điều gì là quan trọng, James nổi bật là một trong những người cha tuyệt vời nhất trên các phương tiện truyền thông của Disney, bất chấp thời lượng xuất hiện trên màn ảnh có hạn./.