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Ninh Bình chốt phương án di dời Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Thứ Năm, 11:06, 09/07/2026
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VOV.VN - Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Ninh Bình đã chốt phương án di dời Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh từ khuôn viên Trường Chính trị Trường Chinh (cũ) về vị trí mới tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, để phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu 4 phương án bố trí Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh sau khi di dời. Theo phương án đề xuất ban đầu, tượng được đặt tại khu đất Vườn cảnh thuộc khu vực các công viên dọc đường Trần Phú, phường Nam Định, giữ nguyên mẫu tượng đồng cao 7 m, bệ tượng kích thước 2 x 2 m, khối lượng khoảng 12 tấn. Việc di chuyển không làm thay đổi quy mô, giá trị lịch sử, văn hóa của công trình; đồng thời bố trí tượng hướng về Tượng đài Liệt sĩ trên đường Trần Hưng Đạo.

Ba phương án bổ sung gồm: đặt Tượng đài tại khuôn viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình; thành lập một trường THPT mới mang tên Trường Chinh và đặt tượng trong khuôn viên nhà trường; hoặc đặt tượng tại một cơ sở giáo dục ở huyện Xuân Trường (cũ), quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

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Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại Trường Chính trị Trường Chinh (cũ) , phường Nam Định, tỉnh Bình 

Sau khi xem xét, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình là địa điểm đặt Tượng đài sau khi di chuyển. Đồng thời, giao Trường Chính trị tỉnh khẩn trương tham mưu đổi tên thành Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Ninh Bình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 7/2026.

Theo UBND tỉnh, việc đặt Tượng đài tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình bảo đảm tính kế thừa về ý nghĩa lịch sử, truyền thống của công trình gắn với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xứng tầm với công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Trường Chinh đối với đất nước; đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần phát huy giá trị của công trình.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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