Ninh Bình đón nhận Bằng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Trần Huy Liệu

Trần Huy Liệu – nhà sử học lớn, người chiến sĩ cách mạng kiên trung của Vụ Bản

Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu sinh ngày 5/11/1901 tại thôn Vân Cát, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước. Từ sớm, ông tham gia hoạt động yêu nước, sử dụng báo chí và văn chương làm phương tiện đấu tranh chống chế độ thực dân.

Năm 1924, ông vào Nam hoạt động trong phong trào yêu nước và dân chủ. Năm 1928, ông bị thực dân Pháp bắt, kết án 5 năm tù và đày ra Côn Đảo. Năm 1936, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông nhiều lần bị bắt, tù đày.

Tháng 3/1945, ông tham gia cuộc nổi dậy phá nhà giam Nghĩa Lộ, vượt ngục trở về Hà Nội tiếp tục hoạt động cách mạng. Tại Đại hội quốc dân Tân Trào tháng 8/1945, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng, là người soạn thảo Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Sau Cách mạng tháng Tám, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu sinh ngày 5/11/1901 tại thôn Vân Cát, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu còn là người đặt nền móng cho nền sử học cách mạng Việt Nam. Năm 1953, ông được giao làm Trưởng ban Nghiên cứu Văn - Sử - Địa; năm 1960 là Viện trưởng đầu tiên của Viện Sử học và năm 1966 giữ cương vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Ông là tác giả, chủ biên nhiều công trình nghiên cứu lịch sử, tiêu biểu là bộ sách "Lịch sử 80 năm chống Pháp", được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996. Những đóng góp của ông góp phần xây dựng nền tảng khoa học, đào tạo đội ngũ nghiên cứu và thúc đẩy sự phát triển của ngành sử học Việt Nam hiện đại.

Ông Trần Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bản đọc Diễn văn kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vụ Bản nhấn mạnh, Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu là người con ưu tú của quê hương, có cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung và những đóng góp to lớn cho nền sử học nước nhà. Nhà lưu niệm Trần Huy Liệu được công nhận Di tích quốc gia là dấu mốc có ý nghĩa đối với địa phương, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nhà sử học. Đây không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh mà còn đặt ra yêu cầu gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản.

Địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và gia đình tiếp tục bảo vệ, tu bổ di tích; sưu tầm, lưu giữ và số hóa tư liệu về Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia cho lãnh đạo địa phương.

Gắn bảo tồn di tích với giáo dục lịch sử và du lịch di sản

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc Nhà lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu được xếp hạng Di tích quốc gia là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của một trí thức lớn, nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nền khoa học nước nhà. Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu

Nhà lưu niệm Trần Huy Liệu không đơn thuần là nơi lưu giữ những kỷ vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu mà còn là địa chỉ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần hiếu học. Mỗi tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại đây là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai.

Để phát huy hiệu quả giá trị của di tích, ông Trần Song Tùng đề nghị, các cấp, các ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa, bảo đảm giữ gìn nguyên vẹn các yếu tố gốc, kiến trúc và cảnh quan. Đồng thời, địa phương cần chủ động phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, các nhà nghiên cứu cùng gia đình, dòng họ để sưu tầm, xác minh và hệ thống hóa tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số, mã QR và thuyết minh điện tử cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng trưng bày, giúp người dân cùng du khách tiếp cận thông tin lịch sử một cách thuận tiện, sinh động.

Đồng thời, phát huy giá trị di tích trong giáo dục truyền thống cách mạng. Theo đó, các hoạt động tham quan, học tập tại Nhà lưu niệm cần được kết nối chặt chẽ với các chương trình sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn và giáo dục lịch sử địa phương; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự học và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Song song với đó là định hướng nghiên cứu kết nối Nhà lưu niệm với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn để hình thành các tuyến du lịch về nguồn phù hợp, bảo đảm tính tôn nghiêm và an toàn cho di tích.

Toàn cảnh buổi lễ

Trong lộ trình xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo định hướng đô thị di sản thiên niên kỷ và thành phố sáng tạo, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử đóng vai trò then chốt. Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu được kỳ vọng sẽ trở thành "địa chỉ đỏ" văn hóa, giáo dục có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần làm phong phú thêm bản sắc và sức hấp dẫn của vùng đất Ninh Bình.