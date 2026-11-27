Thứ Sáu, 06:00, 27/11/2026

Nơi đảo xa

VOV.VN - Gửi gắm niềm tin yêu cùng tình cảm nồng ấm từ đất liền tới người chiến sĩ canh giữ biển đảo, bài hát "Nơi đảo xa" của nhạc sĩ Thế Song do NSƯT Tiến Thành thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.