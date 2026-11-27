VOV.VN - Gửi gắm niềm tin yêu cùng tình cảm nồng ấm từ đất liền tới người chiến sĩ canh giữ biển đảo, bài hát "Nơi đảo xa" của nhạc sĩ Thế Song do NSƯT Tiến Thành thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ngợi ca tinh thần chiến đấu dũng cảm, cùng ý chí kiên cường bám trụ biên cương bảo vệ Tổ quốc, bài hát "Tiếng đàn bên bờ sông biên giới" của nhạc sĩ Phạm Tuyên do NSƯT Huy Hùng, NSƯT Tiến Thành, ca sĩ Ngọc Tân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Ca ngợi tinh thần dũng cảm, quyết tâm giữ mạch giao thông thông suốt trong bom đạn, bài hát "Bài ca giao thông vận tải" của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Doãn Thịnh và Tốp ca nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khắc họa cảnh sắc thiên nhiên trù phú cùng sức sống vươn lên mạnh mẽ nơi miền Đất mũi, bài hát "Đất mũi Cà Mau" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do Chu Thanh Hương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang lời ca chứa chan tình cảm ngợi ca nữ chiến sĩ dũng cảm hy sinh tuổi xuân cho đất nước, bài hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Giai điệu ngọt ngào gửi gắm tình yêu sâu nặng cùng nỗi nhớ đong đầy dành cho Thủ đô, bài hát "Hà Nội trái tim hồng" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Hoàng Phương thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.