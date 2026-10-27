NSND Hoàng Cúc hé lộ điểm sáng nhất Liên hoan Sân khấu Hà Nội

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc vừa có cuộc trò chuyện với Phóng viên Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sau khi Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng. Nữ nghệ sĩ gạo cội chia sẻ về kết quả Liên hoan, chất lượng tác phẩm, điểm sáng lớn nhất cùng bài toán "chuyển mình" đầy trăn trở của sân khấu.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc, thành viên Ban Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Dấu ấn tốt đẹp và sự đồng hành của cơ quan quản lý

Phóng viên: Thưa Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng đã thành công tốt đẹp. Nhìn lại toàn bộ chặng đường vừa qua, bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức của Liên hoan năm nay?

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc: Trước hết, cho tôi gửi lời chúc mừng chân thành tới Ban tổ chức vì đã tạo nên một kỳ Liên hoan thành công tốt đẹp từ đầu đến cuối. Phải khẳng định rằng, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội dành cho các nhà hát và các đơn vị nghệ thuật tham dự.

Không khí hội diễn những ngày qua và đặc biệt là trong Lễ bế mạc thực sự rất tích cực. Sự rộn ràng, hân hoan lan tỏa từ hậu trường ra đến khán phòng. Tất cả tạo nên một nguồn năng lượng ấm áp. Niềm vui của đêm trao giải chính là lời cảm ơn, lời chúc mừng trọn vẹn nhất dành cho Ban tổ chức.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc trao Huy chương Bạc hạng mục cá nhân cho các thí sinh.

Chất lượng tác phẩm và những giải thưởng xứng đáng

Phóng viên: Dưới góc độ một trong những người "cầm cân nảy mực", bà nhận xét như thế nào về mặt bằng chất lượng nghệ thuật cũng như giá trị của các tác phẩm được vinh danh năm nay?

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc: Trong bất kỳ kỳ hội diễn nào, chất lượng nghệ thuật của các vở diễn luôn là điều quan trọng nhất, được đưa lên hàng đầu và dường như ai cũng háo hức chờ đợi.

Ở Liên hoan lần này, mặt bằng tác phẩm rất phong phú. Có những vở diễn là "chuyện cũ nhưng được làm mới", lại có những tác phẩm khai thác "chuyện mới nhưng góc nhìn lại hơi cũ". Nhìn chung, tôi đánh giá rất cao những vở kịch bám sát thực tế, đề cập trực diện đến những vấn đề mà xã hội và nhân dân đang rất quan tâm – đó là những chuyển biến sâu sắc của đất nước, là đời sống và tâm tư của các tầng lớp nhân dân.

Nghệ thuật sân khấu không bao giờ xa rời chức năng giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng và chính trị. Mỗi nghệ sĩ, từ biên kịch, đạo diễn cho đến diễn viên, khi đứng trên sàn diễn đều mang trong mình ý thức trách nhiệm cao cả: dùng tiếng nói sáng tạo của bản thân để đóng góp vào công cuộc đổi mới chung của đất nước.

Vừa rồi tại lễ trao giải, chúng ta thấy những vinh danh rất xứng đáng. Có những giải thưởng mang giá trị rất cao về tư tưởng, về đạo đức cách mạng, nhân cách và tình yêu thương, đặc biệt là tình yêu quê hương đất nước và tình người. Bên cạnh thể loại kịch nói quen thuộc, Liên hoan năm nay còn mang đến nét chấm phá tuyệt vời từ kịch dân tộc. Chẳng hạn như vở “Đạo học”, sự kết hợp tinh tế ấy khiến cả Hội đồng nghệ thuật lẫn khán giả vô cùng thích thú.

Ngoài ra, có những vở diễn chạm vào lịch sử như câu chuyện về các cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Tác giả đã đặt ra những trăn trở đau đớn về sự mất mát, nhưng đồng thời thắp sáng niềm tin và sự tri ân vô hạn đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Những khoảnh khắc ấy làm cho những người làm nghề lâu năm như chúng tôi vô cùng cảm động.

Tâm huyết của các đoàn nghệ thuật

Phóng viên: Đánh giá và đưa ra quyết định trao giải cho các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều vùng miền khác nhau hẳn là một áp lực không nhỏ đối với Ban giám khảo, thưa nghệ sĩ?

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc: Quả là năm nay, chúng tôi rất khó khăn để đưa ra quyết định. Chúng tôi phải cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng giữa các đoàn nghệ thuật, bởi điều kiện phát triển chuyên môn của từng tỉnh thành hay từng nhà hát là khác nhau, từ miền Nam, miền Trung ra cho đến các tỉnh phía Bắc, không phải nơi nào cũng giống nhau.

Tuy nhiên, điều xúc động nhất chính là tinh thần cống hiến của các nghệ sĩ. Các đoàn ra dự giải với một không khí vô cùng hào hứng. Tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ không quá đặt nặng hay kỳ vọng việc phải nhận giải thưởng, mà họ đóng góp và biểu diễn bằng tất cả trái tim, bằng nhiệt huyết bừng cháy của người làm nghệ thuật. Điều đó tạo ra cảm xúc rất mạnh cho người chấm. Chúng tôi mong muốn mỗi giải thưởng sẽ là lời khuyến khích, động viên, trao gửi tình yêu thương để kỳ hội diễn thực sự là ngày hội nghề nghiệp đúng nghĩa.

Điểm sáng rực rỡ nhất từ khán giả trẻ

Phóng viên: Thưa nghệ sĩ, điều gì ở kỳ Liên hoan này mang lại cho bà niềm tin lớn nhất vào tương lai của ngành sân khấu?

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc: Chắc chắn một điều là không khí hội diễn lần này không chỉ lan tỏa một cách bình thường hay chỉ thu hút những khán giả lớn tuổi có thời gian nhàn rỗi đi xem. Tôi bất ngờ với điểm sáng rực rỡ nhất chính là khán giả trẻ đi xem rất đông! Đó là một tín hiệu cực kỳ vui mừng cho sân khấu kịch.

Gần đây khi tôi tham dự một liên hoan sân khấu - điện ảnh quốc tế và tham gia các buổi tọa đàm, giao lưu cổ vũ, tôi nhận thấy các bạn trẻ – cả trong nước lẫn quốc tế – đặt ra những câu hỏi rất hay. Dù chưa từng sống qua thời chiến tranh, chưa có nhiều khái niệm thực tế, nhưng các bạn đặt những câu hỏi sâu sắc về lịch sử, về nỗi đau và sự cống hiến. Sự quan tâm của thế hệ trẻ hôm nay chứng minh rằng sân khấu vẫn có sức lay động mạnh mẽ nếu biết chạm đúng tâm thức người xem.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc tại thảm đỏ Lễ Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Nút thắt kịch bản và khát khao hơi thở thời đại

Phóng viên: Được biết bà từng nhiều lần ngồi ghế giám khảo qua các thời kỳ. Từ kết quả Liên hoan năm nay, bà nhìn nhận thế nào về bước tiến và những trăn trở của ngành sân khấu?

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc: Tôi từng tham gia Ban giám khảo nhiều hội diễn lắm, như các liên hoan nghệ sĩ trẻ, các cuộc thi của nhà hát... Riêng với Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng thì đây là lần thứ hai và cũng là lần thứ hai tôi ngồi ghế Ban giám khảo.

So với trước đây, đã có nhiều thay đổi tích cực, nhưng cũng như nhiều lĩnh vực khác, đâu đó vẫn còn một số điều chưa thể thay đổi. Chính vì vậy, người nghệ sĩ hay những người làm công tác quản lý nghệ thuật đều phải học hỏi và trau dồi không ngừng. Chúng ta ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua, khác năm trước và những năm trước nữa; không thể ngủ say trong vòng nguyệt quế.

Thật buồn nếu xem xong một vở kịch mà khán giả bước ra khỏi nhà hát hỏi nhau: "Bây giờ họ đang nói về cái gì đấy nhỉ", hoặc thở dài vì chưa thấy gì mới. Có những kịch bản chạm tới tâm thức, có những câu thoại gắn liền với cuộc sống khiến người ta phải suy ngẫm, lay động như một lời cảnh tỉnh, giáo dục. Sân khấu kịch nói riêng đã nỗ lực hết mình, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều trăn trở.

Phóng viên: Từ thực tế đó, theo bà, cần tháo gỡ thế nào để tạo nên bước chuyển mình thực sự?

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc: Nút thắt lớn nhất chính là bài toán kịch bản và sự dũng cảm bứt phá!

Nói về sân khấu thì rất khó. Hiện nay các đoàn đang vận hành theo nhiều mô hình, như ở phía Nam là xã hội hóa rất mạnh. Nhưng nhìn chung, các nhà hát đều đang loay hoay và khá "gay" về khâu kịch bản. Trong khi bên điện ảnh đã bắt đầu có những bước vươn ra xa, thì dường như sân khấu của chúng ta, ở một góc độ nào đó, có phần chưa theo kịp.

Có thể nói vẫn còn một số ít theo kiểu "bình cũ rượu mới". Đôi khi tác phẩm bị phảng phất cái bóng quá lớn từ phong cách của các tác giả đi trước, chẳng hạn như dấu ấn của anh Lưu Quang Vũ. Cái bóng ấy lớn đến mức khiến biên kịch, đạo diễn lẫn diễn viên đôi phần lúng túng khi muốn bứt phá. Chúng ta không thể đòi hỏi họ cứ phải giống như cũ, nhưng cũng không thể đứng yên.Chúng ta cần hơn nữa sự sáng tạo nào đó để khi xem người ta thấy rằng có sự chuyển mình.

Tôi thực sự "thèm" một cái gì đó mới mẻ! Thèm những kịch bản dám viết về cuộc sống của ngày hôm nay, mang hơi thở và những bộn bề của ngày hôm nay! Người làm nghề phải dám nghĩ, dám làm những điều đó, và công chúng cùng giới chuyên môn sẵn sàng mở lòng chấp nhận những thử nghiệm mới. Đó là sự chuyển mình tất yếu.

Sau Liên hoan này, cái được và chưa được sẽ là bài học quý giá để đánh thức tâm thức sáng tạo của người nghệ sĩ. Sân khấu Việt Nam, từ kịch truyền thống đến hiện đại, cần phải cất cánh để thế giới biết rằng nghệ thuật Việt Nam vô cùng giàu bản sắc và đáng được nồng nhiệt đón nhận.

Phóng viên: Xin cảm ơn Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc về cuộc trao đổi này!