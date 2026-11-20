Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” vào 20h10 ngày 23/11/2026 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, TP.HCM. Chương trình có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau như NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Lương Bích Hữu, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng cùng các nhóm nhạc, hợp xướng và vũ đoàn.

Nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ cùng hội ngộ trong chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình”.

Lấy cảm hứng từ hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của dân tộc, “Đất nước vươn mình” được xây dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, kết hợp âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng và những sáng tác đương đại. Thay vì những tiết mục biểu diễn riêng lẻ, chương trình được kết nối thành câu chuyện xuyên suốt qua ba chương: “Cội nguồn – Hồn Việt”, “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam” và “Khát vọng – Đất nước vươn mình”.

Mở đầu là màn mashup dân ca ba miền với những làn điệu quen thuộc như “Bèo dạt mây trôi”, “Lý mười thương”, “Lý quạ kêu”, “Lý ngựa ô” qua phần thể hiện của nhóm Sen Việt.

NSND Quốc Hưng sẽ thể hiện ca khúc “Đất nước” và “Đất nước vươn mình” trong chương trình.

Ở chương đầu tiên, NSND Quốc Hưng thể hiện ca khúc “Đất nước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, kết hợp cùng tiếng sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh, hợp xướng và vũ đạo. Trong khi đó, Võ Hạ Trâm mang đến ca khúc “Quê hương” của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, cũng với sự hòa quyện của các nhạc cụ dân tộc. Tiết mục hòa tấu “Gió” do nhóm Ngũ Sắc Tranh biểu diễn tiếp tục khai thác vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống.

Chương hai đưa khán giả trở lại những dấu mốc lịch sử thông qua các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng. NSƯT Phạm Thế Vĩ thể hiện “Đường chúng ta đi”, NSƯT Khánh Ngọc trình bày “Bài ca thống nhất”, Phạm Trang hát “Những ánh sao đêm”. Đặc biệt, NSND Tạ Minh Tâm góp mặt với ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”, tái hiện không khí hào hùng và niềm tự hào dân tộc.

Không gian âm nhạc chuyển sang màu sắc trẻ trung hơn ở chương cuối, với những tác phẩm hướng tới khát vọng đổi mới và phát triển. Các tiết mục “Khát vọng tuổi trẻ – Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Khát vọng”, “Thênh thang đường mới” lần lượt được thể hiện bởi nhóm Thiên Thanh, Bích Hồng và nhóm Lạc Việt.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm góp mặt với ca khúc “Quê hương” của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch.

Đáng chú ý, Lương Bích Hữu sẽ trình diễn ca khúc “Việt Nam trong tôi là” của nhạc sĩ Yến Lê, kết hợp cùng Vũ đoàn Mai Trắng. Khép lại chương trình là ca khúc chủ đề “Đất nước vươn mình” của nhạc sĩ Đức Trịnh, do NSND Quốc Hưng và Thu Hằng thể hiện cùng hợp xướng Nhạc viện TP.HCM và Vũ đoàn Mai Trắng.

Bên cạnh ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình còn hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, nhà trường sở hữu nguồn lực nghệ thuật dồi dào, từ đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ đến học sinh, sinh viên và các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ nhạc viện. Việc kết nối những nguồn lực này không chỉ phục vụ đào tạo mà còn góp phần đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng.

Nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cũng đánh giá việc Nhạc viện TP.HCM chủ động tổ chức các chương trình biểu diễn có định hướng là tín hiệu tích cực, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật và tạo thêm không gian thưởng thức âm nhạc có chiều sâu cho khán giả.