Oscar 2026: “One Battle After Another” - Chiến thắng của điện ảnh tham vọng

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 khép lại với chiến thắng nổi bật thuộc về “One Battle After Another”. Bộ phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành tổng cộng sáu tượng vàng, trong đó có các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Dàn diễn viên xuất sắc nhất.

Kết quả này không chỉ đánh dấu một chiến thắng lớn trong sự nghiệp của Anderson mà còn cho thấy Viện Hàn lâm đang tiếp tục ủng hộ những tác phẩm có tham vọng nghệ thuật rõ rệt – những bộ phim đặt câu hỏi về xã hội và con người thay vì chỉ tìm kiếm sự an toàn trong công thức giải trí quen thuộc.

Paul Thomas Anderson nhận tượng vàng Oscar, đánh dấu chiến thắng lớn của "One Battle After Another" tại mùa giải năm nay. (Ảnh: Reuters)

Khi điện ảnh chính trị trở lại trung tâm Oscar

Ngay từ khi ra mắt, “One Battle After Another” đã được xem là một trong những dự án tham vọng nhất của Anderson. Bộ phim đặt các nhân vật vào một bối cảnh xã hội, chính trị phức tạp, nơi lý tưởng cá nhân liên tục va chạm với những cấu trúc quyền lực vô hình.

Khác với nhiều tác phẩm chính trị truyền thống, Anderson không kể câu chuyện theo tuyến tính đơn giản. Ông xây dựng một thế giới điện ảnh nhiều lớp, nơi các nhân vật vừa là tác nhân vừa là nạn nhân của lịch sử. Những cuộc đối thoại dài, những khoảnh khắc im lặng và nhịp kể chậm rãi khiến bộ phim giống một bản khảo sát tâm lý xã hội hơn là một tác phẩm giải trí thuần túy.

Chính chiều sâu này giúp bộ phim tạo được sức nặng trong mùa giải Oscar. Trong bối cảnh Hollywood ngày càng phụ thuộc vào các thương hiệu lớn, một bộ phim phức tạp và giàu tính suy tưởng như “One Battle After Another” trở thành lựa chọn mang tính tuyên bố của Viện Hàn lâm.

"One Battle After Another" được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa tham vọng nghệ thuật và sức mạnh của dàn diễn viên.

Dấu ấn Paul Thomas Anderson

Với chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Paul Thomas Anderson một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong điện ảnh Mỹ đương đại.

Từ lâu, Anderson đã nổi tiếng với những tác phẩm mang cấu trúc phức tạp như There Will Be Blood hay The Master. Trong “One Battle After Another”, ông tiếp tục phát triển phong cách đó nhưng với quy mô lớn hơn.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson nhận tượng vàng Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "One Battle After Another" tại lễ trao giải Academy Awards 2026. (Ảnh: Reuters)

Bộ phim vừa mang tính sử thi, vừa giữ được chiều sâu tâm lý của từng nhân vật. Máy quay của Anderson thường đặt khán giả ở vị trí quan sát gần, khiến mọi xung đột trở nên căng thẳng và trực tiếp. Nhịp phim chậm nhưng không tĩnh; mỗi cảnh đều như đang tích tụ năng lượng cho một biến động lớn hơn phía sau.

Sự kiểm soát chặt chẽ về nhịp điệu, diễn xuất và không khí điện ảnh là một trong những lý do quan trọng giúp bộ phim thuyết phục giới phê bình lẫn các thành viên Viện Hàn lâm.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson cùng với Leonardo DiCaprio trên phim trường bộ phim "One Battle After Another".

Sức mạnh của dàn diễn viên và vai diễn đáng nhớ của Leonardo DiCaprio

Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất sau lễ trao giải là sức mạnh tập thể của dàn diễn viên. Chiến thắng ở hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc nhất cho thấy bộ phim không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất, mà được xây dựng như một hệ thống nhân vật liên kết chặt chẽ.

Trong đó, vai diễn của Leonardo DiCaprio vẫn là trung tâm của câu chuyện. Anh mang đến một nhân vật phức tạp, vừa lý tưởng vừa mâu thuẫn, người phải liên tục đối diện với những lựa chọn khó khăn giữa cá nhân và cộng đồng.

DiCaprio thể hiện nhân vật bằng lối diễn tiết chế, nhiều khi chỉ qua ánh nhìn hay những khoảng lặng dài. Chính sự kiềm chế đó khiến nhân vật trở nên chân thực, một con người bị kéo căng giữa niềm tin cá nhân và sức ép của lịch sử.

Tuy nhiên, việc DiCaprio trượt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn để lại không ít tiếc nuối. Trong nhiều dự đoán trước lễ trao giải, anh được xem là một trong những ứng viên sáng giá. Việc bộ phim chiến thắng lớn nhưng cá nhân anh không được vinh danh cho thấy Oscar năm nay ưu tiên sức mạnh của cả tác phẩm hơn là một màn trình diễn đơn lẻ.

Leonardo DiCaprio trong một cảnh của "One Battle After Another" – vai diễn được giới phê bình đánh giá cao dù anh không giành giải Nam chính tại Oscar năm nay.

Một khung hình trong "One Battle After Another", tác phẩm chiến thắng 6 tượng vàng tại Oscar 2026.

Vì sao bộ phim thuyết phục Oscar?

Thành công của “One Battle After Another” đến từ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là khả năng kết hợp giữa tham vọng nghệ thuật và sức nặng nội dung.

Bộ phim đặt ra những câu hỏi lớn về quyền lực, lý tưởng và sự thất bại của các hệ thống chính trị – những chủ đề luôn có sức hút đặc biệt với các giải thưởng điện ảnh lớn. Đồng thời, Anderson tạo ra một tác phẩm vừa mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ của đạo diễn vừa đủ rộng để phản ánh những xung đột của một thời đại.

Đây chính là kiểu điện ảnh mà Oscar thường tìm kiếm: một bộ phim không chỉ kể chuyện tốt mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về xã hội.

"One Battle After Another" gây chú ý nhờ cách kể chuyện giàu chiều sâu chính trị và phong cách đạo diễn đặc trưng của Paul Thomas Anderson.

Một chiến thắng và một dư âm

Chiến thắng của “One Battle After Another” vì thế không chỉ là thành công của riêng Paul Thomas Anderson, nó còn là một dấu mốc quan trọng cho mùa giải năm nay, khi Oscar tiếp tục tôn vinh những bộ phim dám theo đuổi tầm nhìn sáng tạo rõ ràng.

Tuy vậy, đằng sau chiến thắng ấy vẫn có một dư âm lặng lẽ: sự tiếc nuối dành cho Leonardo DiCaprio. Vai diễn của anh có thể không mang về tượng vàng, nhưng vẫn là linh hồn của bộ phim, là trục cảm xúc giúp câu chuyện vận hành.

Có lẽ đó cũng là nghịch lý quen thuộc của Oscar: đôi khi một bộ phim được vinh danh ở đỉnh cao, nhưng những đóng góp quan trọng nhất của nó lại nằm ở những điều không thể đo bằng giải thưởng. Và chính những vai diễn như của DiCaprio mới là thứ khiến điện ảnh tiếp tục sống lâu hơn bất kỳ mùa giải nào.