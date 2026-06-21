Phát động cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em yêu nghệ thuật xiếc Việt Nam” lần thứ 2

Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em yêu nghệ thuật xiếc Việt Nam” lần thứ 2 là cơ hội tuyệt vời để các “họa sĩ nhí” thỏa sức sáng tạo và thể hiện tình yêu của mình đối với thế giới xiếc đầy kỳ diệu.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em yêu nghệ thuật xiếc Việt Nam” lần thứ 2 được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Nghệ thuật Xiếc Việt Nam tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua hội họa, các em thiếu nhi có cơ hội thể hiện tình yêu, cảm nhận và góc nhìn sáng tạo của mình về nghệ thuật xiếc - loại hình nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa kỹ năng, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo.

Với chủ đề “Em yêu Nghệ thuật Xiếc Việt Nam”, Ban Tổ chức khuyến khích các em thể hiện những hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc liên quan đến nghệ thuật xiếc như: hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn, không gian rạp xiếc, những kỷ niệm khi xem xiếc, quá trình khổ luyện của nghệ sĩ, cũng như những thông điệp nhân văn và niềm vui mà nghệ thuật xiếc mang lại.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho tất cả thiếu nhi Việt Nam trong độ tuổi từ 05 đến 15 tuổi. Tác phẩm dự thi là tranh vẽ khổ A3, sử dụng chất liệu tự chọn. Mỗi thí sinh được gửi tối đa 02 tác phẩm.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 01/08 - 01/09/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2026 tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam – Rạp Xiếc Trung Ương.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và trưng bày triển lãm. Bên cạnh các giải thưởng bằng tiền mặt và Giấy chứng nhận của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, các tác phẩm tiêu biểu còn có cơ hội được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nền tảng số và các hoạt động quảng bá của Liên đoàn.

Thông qua cuộc thi, Liên đoàn Xiếc Việt Nam mong muốn tạo dựng một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi; đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu nghệ thuật, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.