Phát huy giá trị di sản đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng

Hội thảo khoa học “Đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng trong hành trình 555 năm (1471 - 2026)” làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất xứ Quảng và gợi mở những hướng bảo tồn, phát huy di sản trong giai đoạn mới.

Tháng 6 năm 1471, vua Lê Thánh Tông thành lập Đạo Thừa tuyên thứ 13 của nước Đại Việt - Đạo Thừa tuyên Quảng Nam. Hành trình 555 năm lịch sử đầy biến động nhưng vô cùng hào hùng và giàu bản sắc của vùng đất xứ Quảng kể từ mốc son thành lập Đạo Thừa tuyên Quảng Nam nhắc nhở về truyền thống khai phá, tinh thần cởi mở, ý chí sáng tạo và khả năng thích ứng của các thế hệ cha ông.

Hội thảo khoa học “Đô thị thương cảng Hội An và xứ Quảng trong hành trình 555 năm (1471 - 2026)”.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: quá trình hình thành, phát triển và vị thế của xứ Quảng, thương cảng Hội An trong lịch sử; vai trò của Hội An trong mạng lưới giao thương quốc tế và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa; những vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Hội An thương hiệu du lịch nổi tiếng thế giới.

Đáng chú ý, nhóm tham luận về bảo tồn và phát huy di sản tập trung bảo tồn tính xác thực của đô thị cổ Hội An, phát huy vai trò cộng đồng, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý di sản. Các hướng nghiên cứu về kinh tế di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa đặc trưng cũng được đặt ra nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực di sản, đồng thời bảo đảm gìn giữ lâu dài các giá trị lịch sử, văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Hội thảo là dịp để nhận diện toàn diện, sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, văn hóa và di sản, những nguồn lực nội sinh bền vững đang khẳng định vị thế, tạo nền tảng và động lực cho không gian phát triển hiện đại của thành phố Đà Nẵng hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm sao để quá trình phát triển mới không làm đứt gãy mạch nguồn lịch sử và văn hóa đã được tiền nhân xây dựng, bồi đắp qua các thế hệ, mà ngược lại phải tạo điều kiện để những giá trị ấy được bảo tồn, tiếp nối và phát huy trong một diện mạo mới, không gian phát triển mới. Hội thảo hôm nay tạo tiền đề để Đà Nẵng hoạch định các chính sách phát triển văn hóa ngang tầm với yêu cầu phát triển của một đô thị biển hiện đại, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”.