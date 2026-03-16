Phim đoạt giải Oscar “Sentimental Value” ra mắt khán giả Việt từ ngày 20/3

“Sentimental Value” từ các giải thưởng điện ảnh châu Âu đến Oscar

“Sentimental Value” đang trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh được chú ý khi vừa giành chiến thắng ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2026, trên tổng cộng 9 đề cử. Thành tích này giúp “Sentimental Value” trở thành một trong những đại diện nổi bật của điện ảnh châu Âu trong mùa giải Oscar năm nay. Trước đó, phim đã gây tiếng vang lớn khi vừa ra mắt và giành giải Grand Prix tại Cannes 2025.

Sau Cannes, tháng 1/2026, “Sentimental Value” lại càn quét các giải thưởng điện ảnh châu Âu khi giành giải Phim hay nhất, Joachim Trier đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, còn Stellan Skarsgard và Renate Reinsve đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Điện ảnh Châu Âu lần thứ 38. Trier và Eskil Vogt cũng giành giải kịch bản xuất sắc nhất cho kịch bản phim “Sentimental Value”.

Stellan Skarsgard và Renate Reinsve trong “Sentimental Value”.

Trước lễ trao giải Oscar, giới chuyên môn cũng nhận định “Sentimental Value” là ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar cho hạng mục Phim hay nhất, Skarsgard và Reinsve là những ứng cử viên cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, và Trier có thể được đề cử cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Kết quả, “Sentimental Value” giành chiến thắng ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất.

“Ôi trời ơi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi chỉ là một người mê phim đến từ Na Uy thôi. Thật lòng mà nói, cảm ơn rất nhiều, điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Cảm ơn Viện Hàn lâm và cảm ơn Neon, đơn vị đã mang bộ phim đến đây, và MK2, đơn vị đã giúp đỡ chúng tôi”, Joachim Trier nói khi nhận giải thưởng.

Joachim Trier cho phim “Sentimental Value”. (Ảnh: Kevin Winter/Getty Images)

“Bộ phim này nói về một gia đình rất bất hòa, và nó hoàn toàn trái ngược với cảm giác tôi có được với nhóm người tuyệt vời phía sau mình. Tôi nghĩ mình làm phim để cảm thấy thoải mái với mọi người và tôi thực sự cảm thấy như ở nhà với đoàn làm phim. Có 1.072 người trong danh sách diễn viên và tôi yêu quý tất cả họ, tôi chia sẻ điều này với họ. Dàn diễn viên phía sau tôi, tôi chưa bao giờ tự hào đến thế. Cảm ơn vì đã muốn làm việc với tôi”, Trier chia sẻ.

Bộ phim “Sentimental Value” được công chiếu lần đầu trong phần tranh giải tại Liên hoan phim Cannes năm 2025, nơi nó giành được giải Grand Prix.

“Sentimental Value” là bộ phim thứ 2 của Joachim Trier từng được đề cử Oscar. Trước đó, “The Worst Person in the World” năm 2021 của Trier cũng được đề cử nhưng chưa từng nhận giải.

Mang câu chuyện gia đình với chiều sâu phổ quát đến với khán giả Việt

Ra mắt khán giả Việt từ ngày 20/3 tới đây với tựa Việt “Căn nhà ký ức”, “Sentimental Value” là câu chuyện về một gia đình nghệ sĩ với nhiều mâu thuẫn kéo dài qua nhiều năm. Khi một đạo diễn nổi tiếng quay trở lại với dự án phim mới, ông buộc phải đối diện với hai cô con gái và những ký ức chưa từng được giải quyết.

Những điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt nằm ở cách tác phẩm khai thác những mối quan hệ gia đình quen thuộc bằng một góc nhìn sâu sắc và tinh tế. Phim không chỉ kể về xung đột giữa cha và con mà còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn về ký ức, sự tha thứ và cách con người đối diện với quá khứ của mình.

Chi tiết khiến người xem day dứt với “Căn nhà ký ức” nằm ở cách phim khắc họa nỗi trăn trở của người nghệ sĩ khi đứng trước việc sáng tạo. Trong câu chuyện, cả người cha là một đạo diễn kỳ cựu và cô con gái làm diễn viên đều phải đối diện với những câu hỏi lớn về nghệ thuật. Gustav mang nặng khát vọng tạo ra một tác phẩm có ý nghĩa, một bộ phim có thể là cuối cùng trong sự nghiệp và cũng là món quà muộn màng cho con gái. Người làm phim già loay hoay trong thời đại mới, thời mà điện ảnh cũng chỉ được coi như một loại nội dung. Nhưng ông vẫn cố gắng truyền lại khí chất nghệ sĩ cho thế hệ trẻ và đồng thời tìm cách đối thoại với quá khứ của chính mình.

Trong khi đó, Nora với tâm hồn nhạy cảm được di truyền từ cha, lại phải vật lộn với sự cô độc mà một tuổi thơ không trọn vẹn đã tạo ra. Nó làm cô không thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng là cội rễ làm nên tài năng đang chờ được tỏa sáng trong một vai diễn xuất chúng.

Hai góc nhìn này đồng thời phản án một nỗi trăn trở quen thuộc của những người làm nghệ thuật: Trên hành trình hoàn thành những tác phẩm lớn, làm thế nào để vượt qua những lực cản ở cả bên trong nội tâm, lẫn ở các tương tác xã hội xung quanh. Chính sự đối chiếu giữa hai thế hệ nghệ sĩ đã mang đến cho bộ phim chiều sâu suy tư, đồng thời khiến câu chuyện trở nên gần gũi với nhiều người làm sáng tạo.

Chính sự gần gũi nhưng đầy chiều sâu này đã giúp bộ phim chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả trên thế giới. Những chủ đề về gia đình, nghệ thuật và sự hòa giải mang tính phổ quát đã khiến câu chuyện trở nên dễ đồng cảm trên toàn thế giới dù bối cảnh diễn ra tại châu Âu.

Sau hành trình thành công tại các liên hoan phim và mùa giải thưởng, “Căn nhà ký ức” sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Việc một bộ phim nghệ thuật châu Âu vừa giành vô số giải thưởng hàng đầu thế giới được phát hành tại rạp trong nước mang đến những lựa chọn điện ảnh đa dạng hơn cho khán giả sau mùa phim Tết.