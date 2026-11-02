Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại 10 không gian di sản

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, phường Hoàn Kiếm tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại 10 không gian di sản trên địa bàn trong tháng 11/2026.

Mở đầu chuỗi hoạt động, ngày 3/11, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội – 50 Đào Duy Từ dự kiến khai mạc chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?”. Công chúng có cơ hội tìm hiểu lịch sử nghệ thuật Tuồng, phục trang, đạo cụ, hóa trang, âm nhạc và diễn xuất, đồng thời tham gia giao lưu, thực hành sáng tạo cùng nghệ sĩ.

Cũng trong ngày 3/11, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm – 2 Lê Thái Tổ diễn ra trưng bày “Tinh hoa hội tụ”, với thông điệp “Theo dấu làng nghề – Chạm tay di sản – Mang tinh hoa về nhà”. Chương trình tái hiện hành trình nghề thủ công từ các làng quê đến Thăng Long – Kẻ Chợ, nổi bật với sắp đặt “Bến Kẻ Chợ – Con thuyền chở tinh hoa” và tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá.

Chuỗi hoạt động diễn ra tại 10 không gian di sản, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Từ ngày 4/11 đến 30/11, công chúng có thể tham quan trưng bày “Đôi lời từ sơn mài Đường Lâm” tại Đình Hà Vĩ – 11 Hàng Hòm, giới thiệu các sáng tạo sơn mài của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát. Cùng thời gian này, Di tích 40 Lãn Ông tổ chức trải nghiệm văn hóa “Dược trà”, kết hợp nghệ thuật thưởng trà với các loại thảo dược, thảo mộc và gia vị truyền thống.

Từ ngày 6/11 đến 30/11, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật – 22 Hàng Buồm tổ chức trưng bày chuyên đề về làng nghề Sơn Đồng, giới thiệu nghệ thuật tạc tượng, điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng và những ứng dụng trong đời sống đương đại. Đáng chú ý, tọa đàm “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng” diễn ra ngày 14/11, cùng các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm vào các ngày 14, 15, 21, 22, 28 và 29/11.

Tại Ngôi nhà Di sản – 87 Mã Mây, từ ngày 10/11 đến 30/11, trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” giới thiệu những thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa như chơi chim, nghệ thuật bonsai và văn hóa thưởng trà.

Trong khi đó, Đình Kim Ngân – 42, 44 Hàng Bạc giới thiệu không gian kể chuyện mùa 2 với chủ đề “Dòng chảy bách nghệ”, tôn vinh sự hội tụ của các nghề thủ công tại Thăng Long – Kẻ Chợ, nổi bật là đúc đồng Đại Bái, chế tác sừng Đô Hai và gốm Bát Tràng. Chương trình kết hợp trưng bày sản phẩm, công cụ nghề với trình diễn kỹ thuật đúc đồng và workshop tô gốm.

Ba không gian còn lại cũng mang đến những câu chuyện riêng về nghề truyền thống. Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ – 28 Hàng Buồm, trưng bày “Nốt hương di sản” giới thiệu các sản phẩm trầm và hoạt động trải nghiệm. Đình Yên Thái – 8 Tạm Thương giới thiệu nghề dệt, các sản phẩm lụa truyền thống; Đình Tú Thị – 2 Yên Thái trưng bày sản phẩm thêu của nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng, kết hợp hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Thông qua chuỗi hoạt động tại 10 không gian di sản, các giá trị văn hóa, nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống được giới thiệu bằng những hình thức gần gũi, giàu tính tương tác. Đây cũng là dịp kết nối nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo với công chúng, góp phần phát huy giá trị di tích và tạo thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa phục vụ người dân, du khách khi đến với khu phố cổ Hà Nội.