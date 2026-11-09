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Phối cảnh sân khấu Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” lấy cảm hứng từ trống đồng

Thứ Hai, 15:40, 09/11/2026
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VOV.VN - Hình tượng trống đồng, chim Lạc cùng công nghệ trình diễn hiện đại sẽ trở thành điểm nhấn trên sân khấu Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật quy mô lớn, kết nối di sản văn hóa với tinh thần sáng tạo đương đại.

Ban tổ chức Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” vừa công bố phối cảnh sân khấu chính thức của chương trình, hé lộ không gian trình diễn được thiết kế với nhiều điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo phương án thiết kế, hình tượng trống đồng giữ vị trí trung tâm, kết nối hệ thống màn hình lớn, sân khấu mở rộng và sàn diễn tròn vươn vào khu vực khán giả. Các biểu tượng văn hóa quen thuộc như trống đồng, chim Lạc được tái hiện bằng ánh sáng, hình ảnh, chuyển động và công nghệ trình diễn, tạo nên không gian nghệ thuật kết hợp giữa giá trị truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

phoi canh san khau concert quoc gia muon sac viet nam lay cam hung tu trong dong hinh anh 1
Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam". 
phoi canh san khau concert quoc gia muon sac viet nam lay cam hung tu trong dong hinh anh 2
(Ảnh: BTC)

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành không gian trình diễn đa điểm, nơi âm nhạc, múa, hình ảnh và ánh sáng được kết nối trong những đại cảnh giàu tính sử thi, xen kẽ các tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc. Phương án dàn dựng cũng chú trọng khả năng truyền tải nội dung đến khán giả theo dõi qua truyền hình.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là đại cảnh kết thúc dự kiến mang tên “Việt Nam bừng sáng năm châu”, quy tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn. Theo ý tưởng dàn dựng, khán giả sẽ cùng hòa giọng trong điệp khúc và thực hiện những động tác đơn giản, tạo nên sự kết nối giữa sân khấu và khán đài, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào văn hóa Việt Nam.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút dự kiến thắp sáng bầu trời Mỹ Đình. Màn trình diễn được truyền hình trực tiếp, đưa không khí đêm hội đến với khán giả Thủ đô và cả nước.

phoi canh san khau concert quoc gia muon sac viet nam lay cam hung tu trong dong hinh anh 3
Sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc sẽ là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ thắp sáng bầu trời Mỹ Đình. (Ảnh: BTC)

“Muôn sắc Việt Nam” đánh dấu lần đầu tiên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao thực hiện một Đêm hội Quốc gia quy mô lớn nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa của cả nước. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan tổ chức.

Thông qua việc kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, công nghệ biểu diễn và hệ thống truyền thông đa nền tảng, “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng bằng trải nghiệm nghệ thuật quy mô lớn.

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Đánh thức di sản Tuồng giữa lòng phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Từ không gian từng gắn với nhà hát Sán Nhiên Đài, chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay” tại 50 Đào Duy Từ (Hà Nội) mở ra hành trình khám phá nghệ thuật sân khấu truyền thống bằng những cách tiếp cận sáng tạo, gần gũi hơn với công chúng đương đại.

 

PV/VOV.VN
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