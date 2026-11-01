Phụ nữ Khmer chung nhịp dầm, giữ gìn phát huy lễ hội đua ghe Ngo

Cứ hơn 3 giờ chiều, sau khi thu xếp công việc gia đình, hàng chục chị em lại có mặt tại chùa Ông Tào để tập đua ghe Ngo. Người tranh thủ đến từ sớm, người vừa xong việc đồng áng cũng vội vàng đến tập luyện. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, các chị cùng nhau xuống giàn bơi, tập từng nhịp dầm, phối hợp động tác sao cho thật nhịp nhàng, đều đặn.

Cô Lý Thị Đậm, vận động viên ghe Ngo chùa Ông Tào, cho biết: “Tôi hằng ngày cũng đi làm thuê, như cấy lúa, dặm lúa nên cũng không có nhiều thời gian rảnh. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc để tranh thủ đến tập. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, chị em tập trung tại chùa, cùng nhau luyện tập, động viên nhau cố gắng. Năm nay, chùa có cả đội ghe Ngo nam và nữ”.

Rất nhiều phụ nữ tham gia tập bơi đua ghe Ngo.

Không phải ai cũng có nhiều thời gian dành cho việc tập luyện. Bởi phía sau những nhịp dầm là bao công việc thường nhật đang chờ các chị trở về. Người lo cơm nước, người chăm sóc con cái, người chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau. Thế nhưng, hơn một giờ đồng hồ tập bơi lại trở thành khoảng thời gian vui vẻ, nơi chị em được gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết.

Chị Danh Thị Bé Năm, người cầm còi, hướng dẫn chị em phụ nữ tập bơi, cho biết: “Ban đầu chỉ có hơn 10 chị em tham gia, sau đó số lượng tăng dần. Đến nay, đội đã có hơn 50 chị. Đây cũng là lần đầu tiên chùa có ghe Ngo nữ nên chị em ai cũng cố gắng. Dù lúc đầu còn bỡ ngỡ, bơi chưa tốt, nhưng đến nay các chị đã tiến bộ rất nhiều”.

Không khí bơi đua luôn vui vẻ, phấn khởi.

Với nhiều chị em, tham gia đội ghe Ngo không đơn thuần là hoạt động thể thao, mà còn là cách thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc, với phum sóc và niềm tự hào về ngôi chùa quê hương. Bởi đua ghe Ngo từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Cô Lý Thị Đậm, chia sẻ thêm: “Chúng tôi động viên nhau phải cố gắng hết mình, đoàn kết, cùng nhau vui vẻ tham gia lễ hội, góp sức vì ngôi chùa Ông Tào của mình”.

Mỗi buổi tập luôn diễn ra sôi nổi.

Hình ảnh những người phụ nữ Khmer hôm nay cho thấy sức sống của văn hóa truyền thống không chỉ được vun đắp bởi thế hệ đi trước mà còn có sự tiếp nối của lớp trẻ. Dù ở độ tuổi nào, làm công việc gì, các chị vẫn đang chung tay gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc, để lễ hội đua ghe Ngo mãi là niềm tự hào trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer

Và đến khoảng 4 giờ rưỡi chiều, buổi tập của chị em phụ nữ chùa Ông Tào kết thúc. Những chiếc dầm được thu xếp gọn gàng, các chị lại trở về với mái nhà thân thuộc, tiếp tục công việc nội trợ, chăm lo cho chồng con và gia đình.

Các chị em cố gắng luyện tập cho nhịp dầm đều đặn.

Hơn một giờ đồng hồ tập luyện tuy không dài, nhưng chứa đựng tình yêu, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của những người phụ nữ Khmer đối với lễ hội truyền thống của dân tộc.